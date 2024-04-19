Дома, склады и промпредприятие пострадали в результате ночной атаки на Белгород

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
В Белгороде и Белгородском районе минувшей ночью вновь было неспокойно. Прогремело несколько взрывов.
В Минобороны РФ уточнили, что ПВО ночью уничтожила 25 снарядов РСЗО «Вампир» и три беспилотника ВСУ.
В результате ночной атаки есть разрушения. В столице региона повреждены три частных дома. Есть разрушения на четырёх складских помещениях. Один из складов загорелся, но огонь быстро потушили. Также разрушения есть в одном из корпусов промышленного предприятия. Повреждены как минимум 11 машин, пробита крыша гаража.
В Белгородском районе последствия ночной атаки есть в Таврово. Там осколками посекло крышу надворной постройки и забор. Также пострадал автомобиль.
Раненых среди мирных жителей нет.
Напомним, что в результате взрывов ночью 18 апреля пострадали два человека.