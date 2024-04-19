Дома, склады и промпредприятие пострадали в результате ночной атаки на Белгород

В результате ночной атаки есть разрушения. В столице региона повреждены три частных дома. Есть разрушения на четырёх складских помещениях. Один из складов загорелся, но огонь быстро потушили. Также разрушения есть в одном из корпусов промышленного предприятия. Повреждены как минимум 11 машин, пробита крыша гаража.