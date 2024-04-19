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Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Последствия ночной атаки ВСУ

Дома, склады и промпредприятие пострадали в результате ночной атаки на Белгород

19 апреля 2024, 05:13
Фото: «Жесть Белгород»
Последствия ночной атаки ВСУ

Гладков рассказал о последствиях ночного удара ВСУ по Белгородской области

На одном из складов произошёл пожар. Также повреждены автомобили, сообщил губернатор.

В Белгороде и Белгородском районе минувшей ночью вновь было неспокойно. Прогремело несколько взрывов.

В Минобороны РФ уточнили, что ПВО ночью уничтожила 25 снарядов РСЗО «Вампир» и три беспилотника ВСУ.

В результате ночной атаки есть разрушения. В столице региона повреждены три частных дома. Есть разрушения на четырёх складских помещениях. Один из складов загорелся, но огонь быстро потушили. Также разрушения есть в одном из корпусов промышленного предприятия. Повреждены как минимум 11 машин, пробита крыша гаража.

В Белгородском районе последствия ночной атаки есть в Таврово. Там осколками посекло крышу надворной постройки и забор. Также пострадал автомобиль.

Раненых среди мирных жителей нет.

Напомним, что в результате взрывов ночью 18 апреля пострадали два человека.

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