Новые разрушения нашли под Белгородом после обстрелов ВСУ

Три миномётных снаряда ВСУ выпустили по окраинам сёл Безымено и Пороз в Грайворонском горокруге. Ещё 16 миномётных снарядов выпустили по окраине села Новостроевка-Вторая. Также окраину села ВСУ пытались атаковать с помощью трёх дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений в округе нет.