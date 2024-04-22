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Обстрел

Новые разрушения нашли под Белгородом после обстрелов ВСУ

22 апреля 2024, 10:27
Фото: Изображение Midjourney
Обстрел

ВСУ атаковали четыре района Белгородской области

В Валуйском горокруге сапёры ликвидировали взрывоопасный предмет. В Белгородском районе после воздушной атаки пострадали дома в четырёх населённых пунктах. Также под обстрел попали Грайворонский и Шебекинский горокруга. Обошлось без пострадавших, сообщил Вячеслав Гладков.

21 апреля в Белгородском районе после воздушной атаки дополнительные разрушения выявили в Разумном. Там повреждены частный дом и автомобиль. В Беловском, Майском и Таврово пострадали по одному дому. Обошлось без раненых.

В Валуйском горокруге сапёры Минобороны РФ обнаружили и ликвидировали взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий.

Три миномётных снаряда ВСУ выпустили по окраинам сёл Безымено и Пороз в Грайворонском горокруге. Ещё 16 миномётных снарядов выпустили по окраине села Новостроевка-Вторая. Также окраину села ВСУ пытались атаковать с помощью трёх дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений в округе нет.

Помимо этого, 21 апреля под миномётный обстрел попала окраина Шебекино. Было зафиксировано восемь прилётов. Пострадавших и разрушений нет.

Посёлок Красное Шебекинского округа противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Также обошлось без последствий.

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