Новые разрушения нашли под Белгородом после обстрелов ВСУ

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
21 апреля в Белгородском районе после воздушной атаки дополнительные разрушения выявили в Разумном. Там повреждены частный дом и автомобиль. В Беловском, Майском и Таврово пострадали по одному дому. Обошлось без раненых.
В Валуйском горокруге сапёры Минобороны РФ обнаружили и ликвидировали взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий.
Три миномётных снаряда ВСУ выпустили по окраинам сёл Безымено и Пороз в Грайворонском горокруге. Ещё 16 миномётных снарядов выпустили по окраине села Новостроевка-Вторая. Также окраину села ВСУ пытались атаковать с помощью трёх дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений в округе нет.
Помимо этого, 21 апреля под миномётный обстрел попала окраина Шебекино. Было зафиксировано восемь прилётов. Пострадавших и разрушений нет.
Посёлок Красное Шебекинского округа противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Также обошлось без последствий.