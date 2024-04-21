«Это подвиг»: мужчин, вывозивших белгородцев из-под обстрелов, наградят

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Белгородка попросила в социальных сетях наградить мужчин, которые помогали вывозить жителей Козинки Грайворонского округа из-под обстрелов ВСУ. По словам женщины, в марте этого года жителям помогали минимум восемь белгородцев.
«Мы очень гордимся тем фактом, что живём рядом с такими людьми. Их мужество и героизм заслуживают признания не только на уровне наших разговоров — об этом должен знать каждый. Это не просто акт доброты — это геройский подвиг!», — добавила девушка.
На обращение белгородки отреагировал глава муниципалитета Геннадий Бондарев: он пообещал «обязательно всех отметить».
Знаю лично всех наших грайворонских героев, знаю о подвиге каждого, обязательно всех отметим. Спасибо Вам, что беспокоитесь, мы все гордимся такими отважными земляками.
Геннадий Бондарев