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Белгородцев, вывозивших жителей Козинки из-под обстрелов, могут наградить

«Это подвиг»: мужчин, вывозивших белгородцев из-под обстрелов, наградят

21 апреля 2024, 10:39
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцев, вывозивших жителей Козинки из-под обстрелов, могут наградить

Жители Козинки обратились к власти в соцсетях. Они попросили наградить тех мужчин, которые под обстрелами вывозили грайворонцев в безопасные места. Обращение заметил глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев.

Белгородка попросила в социальных сетях наградить мужчин, которые помогали вывозить жителей Козинки Грайворонского округа из-под обстрелов ВСУ. По словам женщины, в марте этого года жителям помогали минимум восемь белгородцев.

«Мы очень гордимся тем фактом, что живём рядом с такими людьми. Их мужество и героизм заслуживают признания не только на уровне наших разговоров — об этом должен знать каждый. Это не просто акт доброты — это геройский подвиг!», — добавила девушка.

На обращение белгородки отреагировал глава муниципалитета Геннадий Бондарев: он пообещал «обязательно всех отметить».

Знаю лично всех наших грайворонских героев, знаю о подвиге каждого, обязательно всех отметим. Спасибо Вам, что беспокоитесь, мы все гордимся такими отважными земляками.
Геннадий Бондарев
Обращение белгородки и ответ главы Грайворонского округаОбращение белгородки и ответ главы Грайворонского округа
Обращение белгородки и ответ главы Грайворонского округа
Фото: личная страница Вячеслава Гладкова
В Сети появились кадры с последствиями обстрелов Грайворона Белгородской области
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#Александра Склярова#Белгородская область#Награждение#Эвакуация жителей#Белгород#Грайворонский горокруг#Геннадий Бондарев
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