Несколько раз попавшую под обстрелы «Белгород-Арену» отремонтируют до 1 сентября

На оперативном совещании правительства 22 апреля рассказали о сроках восстановления повреждённых социальных объектов. Всего их 72. Отремонтируют здания до 31 мая, но «Белгород-Арену» в эти сроки восстановить не успеют. Министр строительства Оксана Козлитина рассказала, что спортивный комплекс отремонтируют до 1 сентября.