Несколько раз попавшую под обстрелы «Белгород-Арену» отремонтируют до 1 сентября

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
На оперативном совещании правительства 22 апреля рассказали о сроках восстановления повреждённых социальных объектов. Всего их 72. Отремонтируют здания до 31 мая, но «Белгород-Арену» в эти сроки восстановить не успеют. Министр строительства Оксана Козлитина рассказала, что спортивный комплекс отремонтируют до 1 сентября.
Во второй половине марта Белгород практически ежедневно попадал под обстрелы. Спортивный комплекс «Белгород-Арена» пострадал дважды.
Первый раз арена пострадала утром 21 марта. Тогда директор комплекса Юрий Черников рассказал, что 20% остекления и оборудование было уничтожено. Сотрудники не пострадали, они были на «удалёнке».
Второй раз арена попала под обстрел 29 марта. Об этом рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.