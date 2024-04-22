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Пострадавшая от обстрелов «Белгород-Арена»

Несколько раз попавшую под обстрелы «Белгород-Арену» отремонтируют до 1 сентября

22 апреля 2024, 07:54
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Пострадавшая от обстрелов «Белгород-Арена»

Пострадавшие от обстрелов соцобъекты в Белгороде восстановят до конца мая

Спортивный комплекс попал под обстрел в марте два раза. «Белгород-Арена» станет единственным объектом, который не восстановят до конца мая.

На оперативном совещании правительства 22 апреля рассказали о сроках восстановления повреждённых социальных объектов. Всего их 72. Отремонтируют здания до 31 мая, но «Белгород-Арену» в эти сроки восстановить не успеют. Министр строительства Оксана Козлитина рассказала, что спортивный комплекс отремонтируют до 1 сентября.

Во второй половине марта Белгород практически ежедневно попадал под обстрелы. Спортивный комплекс «Белгород-Арена» пострадал дважды.

Первый раз арена пострадала утром 21 марта. Тогда директор комплекса Юрий Черников рассказал, что 20% остекления и оборудование было уничтожено. Сотрудники не пострадали, они были на «удалёнке».

Второй раз арена попала под обстрел 29 марта. Об этом рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

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