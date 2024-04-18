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Ночью белгородцы не спали из-за взрывов, а в приграничье ограничили продажу алкоголя

Ночью белгородцы не спали из-за взрывов, а в приграничье ограничили продажу алкоголя

18 апреля 2024, 15:30
Фото: 1MI
Сегодня, 18 апреля, белгородцы обсуждали ночную атаку ВСУ на регион, в результате которой пострадали два местных жителя, и ограничение продажи алкоголя в пяти населённых пунктах. Кроме того, стали известны подробности вспышки норовируса среди белгородцев в Питере. Подробности — в итогах четверга.

Затишье закончилось?

Ближе к ночи 17 апреля на территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность, после чего жители услышали череду взрывов. В Минобороны РФ сообщили, что система ПВО уничтожила 14 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир». Небольшие разрушения получил дом в частном секторе села Пуляевка Белгородского района.

Однако на этом громкие звуки не закончились: вскоре по области объявили опасность атаки БПЛА. Громкие звуки слышали жители не только Белгорода, но и Яковлевского городского округа.

Во второй раз ракетную опасность на территории Белгорода и Белгородского района объявили в 02:30: на подлёте к областному центру сбили 21 воздушную цель. В результате этой атаки пострадали два человека: мужчину отправили на амбулаторное лечение, а женщину с ранением стопы оставили в горбольнице № 2 Белгорода.

Позже в интернете появились фотографии с повреждённым в результате ночной атаки домом в Разумном, в котором пострадала женщина.

В результате второй атаки система ПВО сбила две ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 БПЛА и два малоразмерных воздушных шара.

Напомним, что последний раз ракетную опасность в Белгороде объявляли 12 апреля.

Ранены два человека, есть разрушения в домах в результате ударов ВСУ по Белгородчине
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Что известно о госпитализации детей в Питере?

21 белгородского школьника госпитализировали из детского лагеря «Солнечный» в Санкт-Петербурге. Врачи детской больницы № 3 диагностировали у всех прибывших детей норовирус. У детей нет пищевого отравления или коронавирусной инфекции.

В белгородском минобре сообщили, что сотрудники Роспотребнадзора и ведомства здравоохранения Санкт-Петербурга проверили лагерь и не выявили нарушения в организации питания. Однако, по данным «Фонтанки», нарушения санитарно-эпидемиологических требований могли допустить при организации горячего питания.

Издание сообщило, что следком уже возбудил по данному факту уголовное дело, но подозреваемых пока нет.

Предполагается, что кишечную инфекцию подхватили не 21, а 22 ребёнка: самому младшему из них шесть лет, а самому старшему — 14 лет. Сообщается, что дети уже идут на поправку, а специалисты проводят профилактические мероприятия для предотвращения возможного распространения норовируса.

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Где достать алкоголь будет сложнее?

Сразу в пяти населённых пунктах региона ограничили продажу алкоголя. Так, купить алкогольные напитки с 16:00 до 11:00 следующего дня нельзя будет:

  • в посёлке Октябрьском Белгородского района;
  • в посёлке Томаровка Яковлевского округа;
  • в посёлке Борисовка Борисовского района;
  • в посёлке Красная Яруга Краснояружского района;
  • в городе Шебекино.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Антоненко отметил, что закон направлен на снижение доступности алкоголя и социальной напряжённости в обществе.

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