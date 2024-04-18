Ночью белгородцы не спали из-за взрывов, а в приграничье ограничили продажу алкоголя

Предполагается, что кишечную инфекцию подхватили не 21, а 22 ребёнка: самому младшему из них шесть лет, а самому старшему — 14 лет. Сообщается, что дети уже идут на поправку, а специалисты проводят профилактические мероприятия для предотвращения возможного распространения норовируса.