Ночью белгородцы не спали из-за взрывов, а в приграничье ограничили продажу алкоголя

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
Ближе к ночи 17 апреля на территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность, после чего жители услышали череду взрывов. В Минобороны РФ сообщили, что система ПВО уничтожила 14 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир». Небольшие разрушения получил дом в частном секторе села Пуляевка Белгородского района.
Однако на этом громкие звуки не закончились: вскоре по области объявили опасность атаки БПЛА. Громкие звуки слышали жители не только Белгорода, но и Яковлевского городского округа.
Во второй раз ракетную опасность на территории Белгорода и Белгородского района объявили в 02:30: на подлёте к областному центру сбили 21 воздушную цель. В результате этой атаки пострадали два человека: мужчину отправили на амбулаторное лечение, а женщину с ранением стопы оставили в горбольнице № 2 Белгорода.
Позже в интернете появились фотографии с повреждённым в результате ночной атаки домом в Разумном, в котором пострадала женщина.
В результате второй атаки система ПВО сбила две ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 БПЛА и два малоразмерных воздушных шара.
Напомним, что последний раз ракетную опасность в Белгороде объявляли 12 апреля.
21 белгородского школьника госпитализировали из детского лагеря «Солнечный» в Санкт-Петербурге. Врачи детской больницы № 3 диагностировали у всех прибывших детей норовирус. У детей нет пищевого отравления или коронавирусной инфекции.
В белгородском минобре сообщили, что сотрудники Роспотребнадзора и ведомства здравоохранения Санкт-Петербурга проверили лагерь и не выявили нарушения в организации питания. Однако, по данным «Фонтанки», нарушения санитарно-эпидемиологических требований могли допустить при организации горячего питания.
Издание сообщило, что следком уже возбудил по данному факту уголовное дело, но подозреваемых пока нет.
Предполагается, что кишечную инфекцию подхватили не 21, а 22 ребёнка: самому младшему из них шесть лет, а самому старшему — 14 лет. Сообщается, что дети уже идут на поправку, а специалисты проводят профилактические мероприятия для предотвращения возможного распространения норовируса.
Сразу в пяти населённых пунктах региона ограничили продажу алкоголя. Так, купить алкогольные напитки с 16:00 до 11:00 следующего дня нельзя будет:
Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Антоненко отметил, что закон направлен на снижение доступности алкоголя и социальной напряжённости в обществе.