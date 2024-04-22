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Published Сегодня, 09:58

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След в небе после работы ПВО

Разгонный блок упал во дворе МКД: Гладков рассказал о ЧП под Белгородом

22 апреля 2024, 09:58
Фото: «Строитель Онлайн»
След в небе после работы ПВО

Под Белгородом сбили беспилотник самолётного типа

ПВО сработала в Яковлевском горокруге. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области 22 апреля сработала система ПВО. Сбит беспилотник самолётного типа.

Один из разгонных блоков упал во дворе жилой многоэтажки. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Добавим, что накануне ВСУ атаковали четыре приграничных района. Дополнительные разрушения выявлены в Белгородском районе.

А днём ранее в результате атаки ВСУ пострадал житель села Красный Октябрь. Произошло это во время атаки дронов-камикадзе на Белгородский район. Мужчину госпитализировали с осколочными ранениями.

В результате вчерашней атаки ВСУ пострадал ещё один белгородец
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Новости Белгорода#Чп#Белгород#Вячеслав Гладков#Яковлевский горокруг#СВО#Разгонный блок
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