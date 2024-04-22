Разгонный блок упал во дворе МКД: Гладков рассказал о ЧП под Белгородом

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
В Белгородской области 22 апреля сработала система ПВО. Сбит беспилотник самолётного типа.
Один из разгонных блоков упал во дворе жилой многоэтажки. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Добавим, что накануне ВСУ атаковали четыре приграничных района. Дополнительные разрушения выявлены в Белгородском районе.
А днём ранее в результате атаки ВСУ пострадал житель села Красный Октябрь. Произошло это во время атаки дронов-камикадзе на Белгородский район. Мужчину госпитализировали с осколочными ранениями.