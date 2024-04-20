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Атака ВСУ

За сутки от атак ВСУ пострадало более 15 муниципалитетов, двое белгородцев погибли

20 апреля 2024, 16:53
Фото: Изображение Midjourney
Атака ВСУ
Обстрел Белгородской области ВСУ начался с раннего утра. Под огонь за сутки попало более 15 населённых пунктов региона. Из-за атаки дронов погибли два мирных жителя. Лежачая женщина и беременная женщина. Пострадало множество домов. Уничтожением БПЛА пришлось заняться и на земле.

В Белгородском районе в результате атаки ВСУ на село Ясные Зори пострадали две белгородки. У одной— резанная рана мягких тканей головы и осколочные ранения ног, вторая также получила травму ног в результате разлёта осколков. Сейчас пострадавшие находятся в областной клинической больнице. В селе зафиксированы различные повреждения в трех частных домах, а также повреждения получила линия электропередачи. Без последствий на земле и раненных удалось уничтожить БПЛА ВСУ над селом Варваровка. После ракетной атаки ВСУ ночью 19 апреля в поселке Разумное повреждения получили два частных дома, две надворные постройки, один многоквартирный дом и один автомобиль. В Таврово пострадали три частных домовладения, пять надворных построек, два автомобиля и линия электропередачи, в Дубовом три частных домовладения и одна надворная постройка получили повреждения, а в Новосадовском сельском поселении — социальный объект и надворная постройка. Также в Никольском повреждён один частный дом.

В селе Пороз Грайворонского округа после падения с дрона шести взрывных устройств загорелся дом, в котором находилась лежачая женщина с переломом шейки бедра, мужчина, который за ней ухаживал и её сын. Первые двое погибли, сын успел в последний момент выскочить из горящего дома. Жилой дом и сарай на прилегающей территории сгорели. В результате атаки ещё один дом сильно пострадал.

В Губкинском горокруге БПЛА упал на два частных жилых домовладения в селе Истобное. Впоследствии дрон не сдетонировал. Пострадавших нет.

В Корочанском районе рядом с селом Шеино система ПВО уничтожила БПЛА самолетного типа — без последствий на земле. А в районе хутора Овчаровка взрывотехники обнаружили и обезвредили упавший БПЛА самолетного типа.

Из миномёта обстреляли посёлок Задорожный в Краснояружском районе. Обошлось без пострадавших, однако повреждения получила линия электропередачи.

В Новооскольском горокруге в районе села Глинное система ПВО также уничтожила беспилотник самолетного типа без последствий на земле.

Шесть беспилотников ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Старооскольском округе. ПВО удалось уничтожить 4 БПЛА. Пострадавших нет. Информации о повреждениях в зданиях объекта не поступало.

Ещё один инфраструктурный объект попытались атаковать ВСУ с помощью трёх БПЛА самолетного типа в Чернянском районе в селе Волоконовка. Система ПВО смогла уничтожить все дроны.

Без последствий на земле система ПВО сбила два БПЛА самолетного типа в Шебекинском округе.

Обезврежены упавшие БПЛА самолётного типа в районе хутора Овчаровка, Белый Колодезь, рядом с селом Новоселовка и в селе Петропавловка. Без последствий.

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