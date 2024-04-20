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Итоги дня

Погибшие, таганрогские пограничники и проверки на иноагента: итоги дня

20 апреля 2024, 17:27
Фото: Изображение Midjourney
Итоги дня
Утро началось с объявления информации о погибшей при атаки БПЛА ВСУ, позже погибла беременная женщина вместе с ребёнком. Всего за день над Белгородчиной сбили 5 БПЛА, ночью — 26. Для помощи в область направили пограничников из Таганрога. А основателя «Русагро» требуют признать иноагентом.

В ходе атаки ВСУ погибло две белгородки, одна из которых была беременна

Примерно в половину первого часа дня поступило сообщение о том, что Новая Таволжанка попала под обстрел ВСУ. После обстрела зафиксированы различные повреждения, трое мирных жителей пострадали. Одна женщина погибла.

В момент падения и разрыва снаряда местная жительница находилась на улице. Она получила осколочное ранение. Как рассказал очевидец, она проходила вместе с мужем мимо его дома, а после ранения забежала в домашний коридор. Мужчина добавил, что девушку звали Оксана, ей было 34 года. Она была на 8-м месяце беременности.

Согласно оперативной информации, Оксану немедленно доставили в шебекинскую ЦРБ. Несмотря на упорство медиков, женщина скончалась в больнице от полученных ранений. Как и её ещё не родившийся ребёнок.

Утром 20 апреля, которое для белгородцев началось с объявления ракетной опасности, в селе Пороз Грайворонского городского округа беспилотник ВСУ сбросил два взрывных устройства прямо на жилой частный дом.

Внутри на тот момент находилась белгородка с переломом шейки бедра, из-за которого она не могла нормально двигаться, её сын и ещё один белгородец, который занимался уходом за женщиной. После взрыва мужчина и женщина погибли. Сын погибшей белгородки остался жив. В последний момент мальчик смог выбраться из начавшего гореть дома.

Погибшая вместе с ребёнком при атаке ВСУ белгородка была на 8-м месяце беременности
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Основателя «Русагро» требуют признать иноагентом

Министерство юстиции РФ сообщило, что в отношении основателя компании «Русагро» и бывшего представителя Белгородской области в Совете Федерации Владимира Мошковича проведут контрольно-проверочные мероприятия по данному вопросу.

Причиной стало обращение в Министерство нескольких депутатов: Анатолия Грешневикова, Елены Драпеко, Олега Нилова и Михаила Делягина. Парламентарии заявили, что бизнесмен неоднократно высказывался против России. Также Делягин добавил, что бизнесом в России Мошкович управляет через офшор, что становится ещё одной причиной проверить его на зависимость от западных служб.

Основателя «Русагро» Вадима Мошковича потребовали внести в список иноагентов
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За день системы ПВО сбили как минимум пять БПЛА над областью

Как сообщило Минобороны РФ, в 13:00 над территорией Белгородской области уничтожили украинский беспилотник самолётного типа. Второе сообщение поступило в 14:30. Тогда сбили уже три беспилотника ВСУ. Ещё об одном уничтожении БПЛА в 16:00 стало известно от Министерства обороны РФ.

Также за прошедшую ночь на территории России сбили 50 беспилотников ВСУ. Из общего числа 26 БПЛА уничтожили над Белгородской областью.

Как минимум пятый за день беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью
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Защищать границу Белгородской области отправили пограничников из Таганрога

В Белгородской области будут помогать защищать приграничные районы пограничники из Ростовской области. Об этом сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев в своём Telegram-канале. В Белгородское приграничье направлено 50 сотрудников Погранотдела ФСБ Ростовской области.

Для помощи в защите белгородского приграничья прибудет 50 таганрогских пограничников
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Погибшая вместе с ребёнком при атаке ВСУ белгородка была на 8-м месяце беременности
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