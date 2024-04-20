Погибшие, таганрогские пограничники и проверки на иноагента: итоги дня

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Примерно в половину первого часа дня поступило сообщение о том, что Новая Таволжанка попала под обстрел ВСУ. После обстрела зафиксированы различные повреждения, трое мирных жителей пострадали. Одна женщина погибла.
В момент падения и разрыва снаряда местная жительница находилась на улице. Она получила осколочное ранение. Как рассказал очевидец, она проходила вместе с мужем мимо его дома, а после ранения забежала в домашний коридор. Мужчина добавил, что девушку звали Оксана, ей было 34 года. Она была на 8-м месяце беременности.
Согласно оперативной информации, Оксану немедленно доставили в шебекинскую ЦРБ. Несмотря на упорство медиков, женщина скончалась в больнице от полученных ранений. Как и её ещё не родившийся ребёнок.
Утром 20 апреля, которое для белгородцев началось с объявления ракетной опасности, в селе Пороз Грайворонского городского округа беспилотник ВСУ сбросил два взрывных устройства прямо на жилой частный дом.
Внутри на тот момент находилась белгородка с переломом шейки бедра, из-за которого она не могла нормально двигаться, её сын и ещё один белгородец, который занимался уходом за женщиной. После взрыва мужчина и женщина погибли. Сын погибшей белгородки остался жив. В последний момент мальчик смог выбраться из начавшего гореть дома.
Министерство юстиции РФ сообщило, что в отношении основателя компании «Русагро» и бывшего представителя Белгородской области в Совете Федерации Владимира Мошковича проведут контрольно-проверочные мероприятия по данному вопросу.
Причиной стало обращение в Министерство нескольких депутатов: Анатолия Грешневикова, Елены Драпеко, Олега Нилова и Михаила Делягина. Парламентарии заявили, что бизнесмен неоднократно высказывался против России. Также Делягин добавил, что бизнесом в России Мошкович управляет через офшор, что становится ещё одной причиной проверить его на зависимость от западных служб.
Как сообщило Минобороны РФ, в 13:00 над территорией Белгородской области уничтожили украинский беспилотник самолётного типа. Второе сообщение поступило в 14:30. Тогда сбили уже три беспилотника ВСУ. Ещё об одном уничтожении БПЛА в 16:00 стало известно от Министерства обороны РФ.
Также за прошедшую ночь на территории России сбили 50 беспилотников ВСУ. Из общего числа 26 БПЛА уничтожили над Белгородской областью.
В Белгородской области будут помогать защищать приграничные районы пограничники из Ростовской области. Об этом сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев в своём Telegram-канале. В Белгородское приграничье направлено 50 сотрудников Погранотдела ФСБ Ростовской области.