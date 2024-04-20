Погибшие, таганрогские пограничники и проверки на иноагента: итоги дня

В момент падения и разрыва снаряда местная жительница находилась на улице. Она получила осколочное ранение. Как рассказал очевидец, она проходила вместе с мужем мимо его дома, а после ранения забежала в домашний коридор. Мужчина добавил, что девушку звали Оксана, ей было 34 года. Она была на 8-м месяце беременности.