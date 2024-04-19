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Пока Белгород продолжают обстреливать ВСУ, юные москвичи оскорбляют его жителей

Пока Белгород продолжают обстреливать ВСУ, юные москвичи оскорбляют его жителей

19 апреля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня, 19 апреля, белгородцы обсуждали очередной обстрел региона со стороны Украины. В то же время жителям рассказали о заболевших школьниках, которых отправили в лагерь Республики Коми, и о юных москвичах, которые нелестно высказались о Белгороде и его жителях. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Очередная бессонная ночь в Белгороде

Около 23 часов 18 апреля на территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность. Однако взрывов в первый раз не было. Громко было во время второй ракетной опасности.

Очевидцы стали публиковать в интернете фотографии и видеозаписи с работой системы ПВО. На кадрах слышно порядка двух десятков взрывов, которые раздались в небе над регионом.

Как оказалось, минувшей ночью ПВО уничтожила 25 снарядов РСЗО «Вампир» и три беспилотника ВСУ. Раненых среди мирных жителей нет, однако не обошлось без разрушений.

Так, в результате ночного обстрела в Белгороде повреждены 13 автомобилей, три частных дома, квартира в МКД, четыре складских помещения, один из которых загорелся, но его быстро потушили. Также разрушения зафиксировали в одном из корпусов промышленного предприятия и в гараже.

В Белгородском районе последствия обнаружили в Таврово, Разумном, Никольском и Беловском.

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Юные москвичи оскорбили Белгород и его жителей

В детском лагере «Родник» в Подмосковье один из отдыхающих плохо отзывался о Белгороде и о детях оттуда, что вызвало возмущение ребят: они заявили ему, что Белгород — это тоже часть России.

Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин подтвердил, что со школьниками сотрудники администрации лагеря уже провели разъяснительную беседу. По его словам, конфликт разрешили.

Министерство образования Белгородской области, а также комитет по образованию Московской области продолжат держать ситуацию на контроле.

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Белгородские школьники вновь слегли с вирусом

16 апреля у детей из Белгорода, находящихся в лагере «Гренада» в Республике Коми, обнаружили симптомы простуды. По мнению врачей, причиной могли стать трудности акклиматизации после переезда с юга на север.

Проведённые анализы показали наличие аденовируса — одного из типов острых респираторных вирусных инфекций. Из-за этого в лагере ввели карантин, а поездки детей на массовые мероприятия ограничили.

Сообщается, что на сегодняшний день все госпитализированные дети чувствуют себя нормально, им назначили лечение.

Напомним, что накануне 22 белгородских ребёнка из лагеря Санкт-Петербурга госпитализировали с норовирусом. Сообщается, что по этому факту следком возбудил уголовное дело, однако официального подтверждения данной информации пока нет.

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