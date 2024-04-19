Пока Белгород продолжают обстреливать ВСУ, юные москвичи оскорбляют его жителей

Сегодня, 19 апреля, белгородцы обсуждали очередной обстрел региона со стороны Украины. В то же время жителям рассказали о заболевших школьниках, которых отправили в лагерь Республики Коми, и о юных москвичах, которые нелестно высказались о Белгороде и его жителях. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

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