Пока Белгород продолжают обстреливать ВСУ, юные москвичи оскорбляют его жителей

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Около 23 часов 18 апреля на территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность. Однако взрывов в первый раз не было. Громко было во время второй ракетной опасности.
Очевидцы стали публиковать в интернете фотографии и видеозаписи с работой системы ПВО. На кадрах слышно порядка двух десятков взрывов, которые раздались в небе над регионом.
Как оказалось, минувшей ночью ПВО уничтожила 25 снарядов РСЗО «Вампир» и три беспилотника ВСУ. Раненых среди мирных жителей нет, однако не обошлось без разрушений.
Так, в результате ночного обстрела в Белгороде повреждены 13 автомобилей, три частных дома, квартира в МКД, четыре складских помещения, один из которых загорелся, но его быстро потушили. Также разрушения зафиксировали в одном из корпусов промышленного предприятия и в гараже.
В Белгородском районе последствия обнаружили в Таврово, Разумном, Никольском и Беловском.
В детском лагере «Родник» в Подмосковье один из отдыхающих плохо отзывался о Белгороде и о детях оттуда, что вызвало возмущение ребят: они заявили ему, что Белгород — это тоже часть России.
Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин подтвердил, что со школьниками сотрудники администрации лагеря уже провели разъяснительную беседу. По его словам, конфликт разрешили.
Министерство образования Белгородской области, а также комитет по образованию Московской области продолжат держать ситуацию на контроле.
16 апреля у детей из Белгорода, находящихся в лагере «Гренада» в Республике Коми, обнаружили симптомы простуды. По мнению врачей, причиной могли стать трудности акклиматизации после переезда с юга на север.
Проведённые анализы показали наличие аденовируса — одного из типов острых респираторных вирусных инфекций. Из-за этого в лагере ввели карантин, а поездки детей на массовые мероприятия ограничили.
Сообщается, что на сегодняшний день все госпитализированные дети чувствуют себя нормально, им назначили лечение.
Напомним, что накануне 22 белгородских ребёнка из лагеря Санкт-Петербурга госпитализировали с норовирусом. Сообщается, что по этому факту следком возбудил уголовное дело, однако официального подтверждения данной информации пока нет.