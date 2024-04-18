В Белгороде воют сирены ракетной опасности

Posted Сегодня, 20:06
Published Сегодня, 20:06
Modified Сегодня, 20:10
Updated Сегодня, 20:10
Вечером 18 апреля жители Белгорода и его пригородов услышали сирены — объявили ракетную опасность.
После этого пришли РСЧС-сообщения с просьбой не выходить на улицу, а дома быть подальше от окон.
При этом на момент публикации звуков работы ПВО в городе не слышали. О каких-либо последствиях не сообщалось.
Напомним, прошлой ночью на подлёте к Белгороду сбивали ракеты «Точка-У», снаряды РСЗО «Вампир» и воздушные шары с боеприпасами. Ранения получили два человека.