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Published Сегодня, 20:06

Modified Сегодня, 20:10

Updated Сегодня, 20:10

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде воют сирены ракетной опасности

18 апреля 2024, 20:06
Фото: 1MI

В Белгороде объявили ракетную опасность

Около 23 часов четверга в областном центре и в Белгородском районе объявлена ракетная опасность.

Вечером 18 апреля жители Белгорода и его пригородов услышали сирены — объявили ракетную опасность.

После этого пришли РСЧС-сообщения с просьбой не выходить на улицу, а дома быть подальше от окон.

При этом на момент публикации звуков работы ПВО в городе не слышали. О каких-либо последствиях не сообщалось.

Напомним, прошлой ночью на подлёте к Белгороду сбивали ракеты «Точка-У», снаряды РСЗО «Вампир» и воздушные шары с боеприпасами. Ранения получили два человека.

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#Евгений Грицков#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Сирена#СВО#РСЧС#Ракетная опасность
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