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Водитель автобуса

В Курске переняли опыт Белгорода по поведению водителей во время ракетной опасности

16 апреля 2024, 11:00
Фото: 1MI
Водитель автобуса

Курские водители будут высаживать пассажиров при ракетной опасности

Во время объявления опасности в Курской области водители должны остановить автобус и вместе с пассажирами пройти в безопасное место. Об этом сообщает издание «Курские известия».

В Курской области изменили правила пользования общественным транспортом. Теперь при ракетной опасности, обстреле, срабатывании различных взрывных устройств водитель автобуса должен остановиться в крайней правой полосе, открыть двери и попросить пассажиров покинуть транспорт. Потом все должны уйти в укрытие, подъезд, подземный переход, паркинг или другое безопасное место.

После отбоя опасности пассажиры могут вернуться в автобус. Повторно платить за проезд не нужно. Перед возобновлением поездки водители должны убедиться, что рядом нет опасных предметов.

Такие правила в Белгороде ввели ещё в феврале. При ракетной опасности белгородские водители также должны остановить транспорт в крайней правой полосе движения, открыть все двери и сделать объявление о том, что нужно пройти в укрытие. Продолжить поездку можно после окончания обстрела и отбоя ракетной опасности. Брать плату с пассажиров за проезд повторно водители не должны.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Автобусы#Курск#Белгород#Ракетная опасность
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