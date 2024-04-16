В Курске переняли опыт Белгорода по поведению водителей во время ракетной опасности

Такие правила в Белгороде ввели ещё в феврале. При ракетной опасности белгородские водители также должны остановить транспорт в крайней правой полосе движения, открыть все двери и сделать объявление о том, что нужно пройти в укрытие. Продолжить поездку можно после окончания обстрела и отбоя ракетной опасности. Брать плату с пассажиров за проезд повторно водители не должны.