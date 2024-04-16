В Курске переняли опыт Белгорода по поведению водителей во время ракетной опасности

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В Курской области изменили правила пользования общественным транспортом. Теперь при ракетной опасности, обстреле, срабатывании различных взрывных устройств водитель автобуса должен остановиться в крайней правой полосе, открыть двери и попросить пассажиров покинуть транспорт. Потом все должны уйти в укрытие, подъезд, подземный переход, паркинг или другое безопасное место.
После отбоя опасности пассажиры могут вернуться в автобус. Повторно платить за проезд не нужно. Перед возобновлением поездки водители должны убедиться, что рядом нет опасных предметов.
Такие правила в Белгороде ввели ещё в феврале. При ракетной опасности белгородские водители также должны остановить транспорт в крайней правой полосе движения, открыть все двери и сделать объявление о том, что нужно пройти в укрытие. Продолжить поездку можно после окончания обстрела и отбоя ракетной опасности. Брать плату с пассажиров за проезд повторно водители не должны.