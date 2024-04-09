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Published Сегодня, 16:41

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Два белгородца пострадали от атаки дронов-камикадзе ВСУ

Три дрона-камикадзе атаковали белгородское приграничье. Есть пострадавшие

9 апреля 2024, 16:41
Фото: Изображение Midjourney

Два белгородца пострадали от атаки дронов-камикадзе ВСУ

Три дрона-камикадзе атаковали Шебекинский округ. Пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
Сюжет
Автобус

По данным губернатора, 9 апреля Шебекинский округ подвергся атакам ВСУ с помощью трёх дронов-камикадзе. Два атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус. Инцидент случился на трассе между сёлами Шамино и Архангельское.

В результате атак в автобусе пострадала женщина, а в микроавтобусе — водитель. Пострадавшие сами обратились в районную больницу.

У женщины поверхностная рана ноги, а у водителя микроавтобуса — множественные поверхностные осколочные ранения грудной клетки, правого плеча и поясницы. У транспортных средств выбило окна, повредились кузова и крыши. ⠀

Третий дрон-камикадзе атаковал парковку на территории сельскохозяйственного предприятия. Никто не пострадал, но повреждения получил один грузовик.

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#Белгородская область#Пострадавшие#Автобус#Транспортные средства#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Микроавтобус#Дроны#Глава региона#Шебекинский округ#Сельскохозяйственное предприятие
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