Три дрона-камикадзе атаковали белгородское приграничье. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
По данным губернатора, 9 апреля Шебекинский округ подвергся атакам ВСУ с помощью трёх дронов-камикадзе. Два атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус. Инцидент случился на трассе между сёлами Шамино и Архангельское.
В результате атак в автобусе пострадала женщина, а в микроавтобусе — водитель. Пострадавшие сами обратились в районную больницу.
У женщины поверхностная рана ноги, а у водителя микроавтобуса — множественные поверхностные осколочные ранения грудной клетки, правого плеча и поясницы. У транспортных средств выбило окна, повредились кузова и крыши. ⠀
Третий дрон-камикадзе атаковал парковку на территории сельскохозяйственного предприятия. Никто не пострадал, но повреждения получил один грузовик.