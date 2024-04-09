Три дрона-камикадзе атаковали белгородское приграничье. Есть пострадавшие

По данным губернатора, 9 апреля Шебекинский округ подвергся атакам ВСУ с помощью трёх дронов-камикадзе. Два атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус. Инцидент случился на трассе между сёлами Шамино и Архангельское.