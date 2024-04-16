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Published Сегодня, 07:18

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Три беспилотника сбили в Белгородской области

ВСУ с утра пытались атаковать Белгород и Курск с применением БПЛА и воздушного шара

16 апреля 2024, 07:18
Фото: 1MI

Три беспилотника сбили в Белгородской области

Малоразмерный воздушный шар уничтожили в Курской области, беспилотники самолётного типа — в Белгородской. Атаки произошли с разницей в час, сообщает Минобороны РФ.

В приграничье с утра работает ПВО. Около 09:30 в Белгородской области уничтожили три беспилотника самолётного типа. Где именно это произошло, не уточняется.

А часом ранее попытку атаки ВСУ пресекли в соседней Курской области. Там уничтожили малоразмерный воздушный шар.

Напомним, что накануне вечером в Белгороде было громко. После грохота в небе появились следы. В течение вчерашнего дня противник наносил удары и по приграничным районам. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на здание фельдшерско-акушерского пункта, из-за ФАП загорелся. Кроме того, дроном-камикадзе был атакован инфраструктурный объект.

Вечер в Белгороде начался громко
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Курская область#Беспилотник#Пво#Новости Белгорода#Черноземье#Воздушный шар#Белгород#Приграничье#СВО
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