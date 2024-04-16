ВСУ с утра пытались атаковать Белгород и Курск с применением БПЛА и воздушного шара

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В приграничье с утра работает ПВО. Около 09:30 в Белгородской области уничтожили три беспилотника самолётного типа. Где именно это произошло, не уточняется.
А часом ранее попытку атаки ВСУ пресекли в соседней Курской области. Там уничтожили малоразмерный воздушный шар.
Напомним, что накануне вечером в Белгороде было громко. После грохота в небе появились следы. В течение вчерашнего дня противник наносил удары и по приграничным районам. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на здание фельдшерско-акушерского пункта, из-за ФАП загорелся. Кроме того, дроном-камикадзе был атакован инфраструктурный объект.