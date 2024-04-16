ВСУ с утра пытались атаковать Белгород и Курск с применением БПЛА и воздушного шара

Напомним, что накануне вечером в Белгороде было громко. После грохота в небе появились следы. В течение вчерашнего дня противник наносил удары и по приграничным районам. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на здание фельдшерско-акушерского пункта, из-за ФАП загорелся. Кроме того, дроном-камикадзе был атакован инфраструктурный объект.