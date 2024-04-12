В Белгороде прозвучали взрывы, объявлена ракетная опасность

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
В Белгороде вечером 12 апреля раздались взрывы. Выла сирена, в городе объявили ракетную опасность. В небе остались следы, свидетельствующие о работе ПВО.
Информации о последствиях на момент публикации материала не поступало.
Напомним, что в регионе утром объявили опасность атаки БПЛА. Четыре беспилотника сбила ПВО, один посадили средствами РЭБ, а ещё один врезался в административное здание. В результате взрыва пострадали два человека, повреждены частные дома и авто.
Уже днём Минобороны сообщало о шести сбитых беспилотниках. Один из них — БПЛА самолётного типа — ПВО уничтожила в районе 17:00.