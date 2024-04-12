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Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

Следы в небе над Белгородом после взрывов

В Белгороде прозвучали взрывы, объявлена ракетная опасность

12 апреля 2024, 14:40
Фото: Bel.ru
Следы в небе над Белгородом после взрывов

Ракетную опасность объявили в Белгороде

Громко в городе было вечером 12 апреля. Над городом прозвучало несколько взрывов. В небе остались следы, похожие на работу ПВО. Информации о последствиях пока нет.

В Белгороде вечером 12 апреля раздались взрывы. Выла сирена, в городе объявили ракетную опасность. В небе остались следы, свидетельствующие о работе ПВО.

Информации о последствиях на момент публикации материала не поступало.

Напомним, что в регионе утром объявили опасность атаки БПЛА. Четыре беспилотника сбила ПВО, один посадили средствами РЭБ, а ещё один врезался в административное здание. В результате взрыва пострадали два человека, повреждены частные дома и авто.

Уже днём Минобороны сообщало о шести сбитых беспилотниках. Один из них — БПЛА самолётного типа — ПВО уничтожила в районе 17:00.

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