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Published Сегодня, 08:50

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Updated Сегодня, 10:10

Белгородка сорвала надпись с подъезда МКД

«Атакует» лампочки, камеры и надписи: пенсионерка вновь «благоустраивает» Белгород

18 апреля 2024, 08:50
Фото: «Белгород — это интересно»
Белгородка сорвала надпись с подъезда МКД

В Белгороде пенсионерка сорвала надпись «Ракетная опасность» с двери МКД

Ранее белгородку также не устроили лампочки у подъезда на Богданке. Момент «благоустройства» пенсионеркой подъездов попал на камеры видеонаблюдения.

Пенсионерка из Белгорода решила «привести в порядок» дверь дома на проспекте Богдана Хмельницкого, 100 — женщина сорвала надпись «Ракетная опасность», пишет «Белгород — это интересно». Отметим, что такие наклейки есть на подъездах с контроллерами, которые во время тревоги автоматически открывают двери.

Белгородка сорвала надпись с подъезда МКД
Видео: «Белгород — это интересно»

Очевидцы утверждают, что это та же женщина, которая ранее едва не сломала камеру видеонаблюдения с помощью клюшки.

Также стало известно, что три года назад пенсионерку не устроили лампочки у подъезда на Богданке. Недавно на снова побывала в этом дворе. Происходящее попало на видео.

Белгородка сорвала надпись с подъезда МКД
Видео: «Белгород — это интересно»
Зачем, неизвестно: пенсионерка пыталась клюшкой сломать камеру видеонаблюдения
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#Алина Харина#Город#Видео#Общество#Новости Белгорода#Подъезд#Белгород
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