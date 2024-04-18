«Атакует» лампочки, камеры и надписи: пенсионерка вновь «благоустраивает» Белгород

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Пенсионерка из Белгорода решила «привести в порядок» дверь дома на проспекте Богдана Хмельницкого, 100 — женщина сорвала надпись «Ракетная опасность», пишет «Белгород — это интересно». Отметим, что такие наклейки есть на подъездах с контроллерами, которые во время тревоги автоматически открывают двери.
Очевидцы утверждают, что это та же женщина, которая ранее едва не сломала камеру видеонаблюдения с помощью клюшки.
Также стало известно, что три года назад пенсионерку не устроили лампочки у подъезда на Богданке. Недавно на снова побывала в этом дворе. Происходящее попало на видео.