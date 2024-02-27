Пенсионерка по указанию аферистов продала двухкомнатную квартиру за 3,5 млн рублей

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
81-летняя жительница Белгорода лишилась своей квартиры из-за того, что поверила мошенникам. Они убедили потерпевшую продать жильё и похитили деньги. Белгородка обратилась в полицию.
Правоохранителям пенсионерка рассказала, что злоумышленники звонили ей в период со 2 по 17 февраля. Аферисты заявили ей, что её квартиру якобы пытаются продать. Мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов пообещали помочь ей оставить жильё в собственности. Они сообщили, что перепродадут квартиру, а потом якобы выкупят её обратно.
По данным полиции, преступники самостоятельно нашли риелтора, которая помогла продать квартиру потерпевшей за 3,5 млн рублей. Эти деньги пенсионерка по настоянию аферистов передала неизвестному лицу.
В УМВД возбудили уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Напомним, ранее белгородец перевёл мошенникам 3,5 млн рублей в надежде заработать на инвестициях. Большую часть этих денег потерпевший взял в кредит.