Пенсионерка по указанию аферистов продала двухкомнатную квартиру за 3,5 млн рублей

Правоохранителям пенсионерка рассказала, что злоумышленники звонили ей в период со 2 по 17 февраля. Аферисты заявили ей, что её квартиру якобы пытаются продать. Мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов пообещали помочь ей оставить жильё в собственности. Они сообщили, что перепродадут квартиру, а потом якобы выкупят её обратно.