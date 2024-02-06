Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Мошенники

Дошли до детей: мошенники похитили у белгородки деньги из-за доверчивости её дочери

6 февраля 2024, 15:11
Фото: Изображение Midjourney
Мошенники

Аферисты воспользовались доверием 9-летней белгородки и украли деньги у её мамы

Злоумышленники выманили у школьницы данные от кредитной карты матери. У женщины в итоге списали 43 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном УМВД.

Мошенники похитили деньги с кредитной карты белгородки из-за доверчивости её 9-летней дочери. Возбуждено уголовное дело.

36-летняя жительница Белгорода обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Аферисты списали деньги с кредитки женщины, обманув её дочь. Злоумышленники предложили девочке в мессенджере купить игровую валюту. Школьницу попросили выслать номер телефона и данные банковской карты матери. С телефона последней требовалось отправить сообщение на короткий номер.

Юная белгородка выполнила все эти шаги. Мошенники получили необходимую информацию и списали с карты потерпевшей 43 тыс. рублей. Полиция возбудила уголовное дело.

Напомним, 37-летний житель Старого Оскола продал купленную в ипотеку квартиру и перевёл деньги мошенникам. Последние представились ему сотрудниками «службы безопасности банка».

Белгородец продал купленную в ипотеку квартиру и перевёл деньги мошенникам
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородку два раза подряд обманули одни и те же мошенникиБелгородец взял кредит, чтобы помешать мошенникам, но лишился 1 млн рублейСледы замёл надёжно: мошенник из Воронежа обманул губкинских фермеров на 18 миллионов
#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Полиция#Мошенники#Новости Белгорода#Кредитная карта#Белгород#Наталья Корявых#Аферисты
Подпишитесь
Выплата в 100 тысяч рублей мобилизованным: почему не всем переводят деньги
Сегодня, 13:36
Почему дополнительные каникулы для первоклассников в Белгороде перенесли?
Сегодня, 15:01
Мы забыли 350 лет истории Белгорода: глава архива— о реконструкции Белого квартала
Сегодня, 14:00
«Все разбираются, вылет или прилёт»: Собчак показала, как живёт семья из Белгорода
Сегодня, 12:17
40 дней со дня обстрела Белгорода: возле кинотеатра «Победа» проведут богослужение
Сегодня, 14:11
Лечение или свои нужды: на что можно потратить выплаты на пострадавших детей
Сегодня, 10:14