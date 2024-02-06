Дошли до детей: мошенники похитили у белгородки деньги из-за доверчивости её дочери

36-летняя жительница Белгорода обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Аферисты списали деньги с кредитки женщины, обманув её дочь. Злоумышленники предложили девочке в мессенджере купить игровую валюту. Школьницу попросили выслать номер телефона и данные банковской карты матери. С телефона последней требовалось отправить сообщение на короткий номер.