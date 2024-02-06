Дошли до детей: мошенники похитили у белгородки деньги из-за доверчивости её дочери

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Мошенники похитили деньги с кредитной карты белгородки из-за доверчивости её 9-летней дочери. Возбуждено уголовное дело.
36-летняя жительница Белгорода обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Аферисты списали деньги с кредитки женщины, обманув её дочь. Злоумышленники предложили девочке в мессенджере купить игровую валюту. Школьницу попросили выслать номер телефона и данные банковской карты матери. С телефона последней требовалось отправить сообщение на короткий номер.
Юная белгородка выполнила все эти шаги. Мошенники получили необходимую информацию и списали с карты потерпевшей 43 тыс. рублей. Полиция возбудила уголовное дело.
Напомним, 37-летний житель Старого Оскола продал купленную в ипотеку квартиру и перевёл деньги мошенникам. Последние представились ему сотрудниками «службы безопасности банка».