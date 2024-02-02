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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Мошенник

«Вами интересуется ФСБ»: мошенники рассылают сообщения от имени глав районов

2 февраля 2024, 09:09
Фото: Изображение Midjourney
Мошенник

Мошенники создали фейковый аккаунт главы района в Белгородской области

Аферисты от имени главы Корочанского района связались с одним из предпринимателей муниципалитета. Мошенники сообщили бизнесмену о проверках ФСБ.

Глава Корочанского района Николай Нестеров рассказал об активизации мошенников. Злоумышленники создали фейковый аккаунт Нестерова и рассылали сообщения.

Одно из сообщений от имени «главы» пришло местному предпринимателю. Мошенники интересовались, в курсе ли бизнесмен о проверках ФСБ и связывает ли его что-то с Украиной. Подробнее на фото:

Скриншот перепискиСкриншот переписки
Скриншот переписки
Фото: страница Николая Нестерова в соцсети

Предприниматель на уловки мошенников не попался и вовремя связался с реальным главой района.

Николай Нестеров попросил местных жителей быть внимательнее, так как мошенники ищут любые способы, чтобы ввести в заблуждение обманным путём. В сообщениях и звонках злоумышленники представляются родственниками, знакомыми, руководителями и т. д., запрашивают личные данные человека. Глава региона призвал белгородцев не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать свои персональные данные.

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#Общество#Белгородская область#Корочанский район#Новости Белгорода#Глава района#Белгород#Алина Харина#Фейк#Фейки#Николай Нестеров
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