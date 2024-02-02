«Вами интересуется ФСБ»: мошенники рассылают сообщения от имени глав районов

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Глава Корочанского района Николай Нестеров рассказал об активизации мошенников. Злоумышленники создали фейковый аккаунт Нестерова и рассылали сообщения.
Одно из сообщений от имени «главы» пришло местному предпринимателю. Мошенники интересовались, в курсе ли бизнесмен о проверках ФСБ и связывает ли его что-то с Украиной. Подробнее на фото:
Предприниматель на уловки мошенников не попался и вовремя связался с реальным главой района.
Николай Нестеров попросил местных жителей быть внимательнее, так как мошенники ищут любые способы, чтобы ввести в заблуждение обманным путём. В сообщениях и звонках злоумышленники представляются родственниками, знакомыми, руководителями и т. д., запрашивают личные данные человека. Глава региона призвал белгородцев не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать свои персональные данные.