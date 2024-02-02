«Вами интересуется ФСБ»: мошенники рассылают сообщения от имени глав районов

Николай Нестеров попросил местных жителей быть внимательнее, так как мошенники ищут любые способы, чтобы ввести в заблуждение обманным путём. В сообщениях и звонках злоумышленники представляются родственниками, знакомыми, руководителями и т. д., запрашивают личные данные человека. Глава региона призвал белгородцев не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать свои персональные данные.