От 25 до 44 лет, средний доход: как выглядит типичная жертва мошенников

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В прошлом году четверть опрошенных Банком России столкнулись с различными видами мошенничества. 10% респондентов лишились денег от действий аферистов. Помимо этого, в прошлом году увеличилось число людей, которым стали названивать «сотрудники безопасности банков», «следователи, которые решат вопрос с уголовным делом родственников, виновных в ДТП», «операторы сотовой связи, заверяющие об истечении срока использования сим-карты».
Интересно, что типичными жертвами мошенников стали не пенсионеры, а молодые женщины. Согласно опросу Центробанка, чаще всего на уловки мошенников велись женщины в возрасте от 25 до 44 лет. Как правило, у них средний уровень дохода, среднее образование и постоянная работа, пишет издание.
Также известно, что в прошлом году каждый четвёртый житель страны столкнулся с кибермошенничеством. С экономическим преступлением столкнулся каждый десятый. Средняя сумма денег, которую теряли россияне, составила 20 тыс. рублей. В основном данные карт и счётов чаще всего называли аферистам сами пострадавшие.
Напомним, что недавно житель Белгородской области продал купленную в ипотеку квартиру и перевёл средства мошенникам. Они убедили белгородца в том, что неизвестные пытаются оформить на него кредит.
Недавно жертвой мошенников стала школьница. 9-летний ребёнок назвала злоумышленникам данные банковской карты матери. Мать девочки в итоге потеряла 43 тыс. рублей.