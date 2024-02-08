От 25 до 44 лет, средний доход: как выглядит типичная жертва мошенников

Интересно, что типичными жертвами мошенников стали не пенсионеры, а молодые женщины. Согласно опросу Центробанка, чаще всего на уловки мошенников велись женщины в возрасте от 25 до 44 лет. Как правило, у них средний уровень дохода, среднее образование и постоянная работа, пишет издание.