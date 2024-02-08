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Телефонный мошенник

От 25 до 44 лет, средний доход: как выглядит типичная жертва мошенников

8 февраля 2024, 12:44
Фото: 1MI
Телефонный мошенник

Белгородцам рассказали, как выглядит типичная жертва мошенников

Центробанк провёл опрос и составил портрет жертвы, которая чаще всего попадается на уловки мошенников. Кто чаще всего несёт финансовые потери от злоумышленников, рассказали в материале Newia.ru.

В прошлом году четверть опрошенных Банком России столкнулись с различными видами мошенничества. 10% респондентов лишились денег от действий аферистов. Помимо этого, в прошлом году увеличилось число людей, которым стали названивать «сотрудники безопасности банков», «следователи, которые решат вопрос с уголовным делом родственников, виновных в ДТП», «операторы сотовой связи, заверяющие об истечении срока использования сим-карты».

Интересно, что типичными жертвами мошенников стали не пенсионеры, а молодые женщины. Согласно опросу Центробанка, чаще всего на уловки мошенников велись женщины в возрасте от 25 до 44 лет. Как правило, у них средний уровень дохода, среднее образование и постоянная работа, пишет издание.

Также известно, что в прошлом году каждый четвёртый житель страны столкнулся с кибермошенничеством. С экономическим преступлением столкнулся каждый десятый. Средняя сумма денег, которую теряли россияне, составила 20 тыс. рублей. В основном данные карт и счётов чаще всего называли аферистам сами пострадавшие.

Напомним, что недавно житель Белгородской области продал купленную в ипотеку квартиру и перевёл средства мошенникам. Они убедили белгородца в том, что неизвестные пытаются оформить на него кредит.

Недавно жертвой мошенников стала школьница. 9-летний ребёнок назвала злоумышленникам данные банковской карты матери. Мать девочки в итоге потеряла 43 тыс. рублей.

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#Общество#Белгородская область#Мошенничество#Мошенники#Алина Харина#Жертва#Портрет
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