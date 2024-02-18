Белгородец перевёл мошенникам 3,5 млн рублей при попытке заработать на «инвестициях»

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
С белгородцем связался незнакомец и представился экономическим аналитиком. Мошенник предложил мужчине дополнительный заработок. Чтобы получать дивиденды, потерпевший должен был вносить деньги на предоставленный счёт.
С 31 января по 14 февраля мужчина перевёл аферистам 3,5 млн рублей. Большую часть денег житель Прохоровского района взял в кредит. Осознав, что попался на уловку мошенников, мужчина обратился в полицию.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество (ч.4 ст. 159 УК РФ). Правоохранители пытаются установить личность мошенников.
С аналогичной ситуацией столкнулась также пенсионерка из Ракитянского района. Желая подзаработать, женщина лишилась 1,5 млн рублей.
Ранее специалисты составили портрет типичной жертвы мошенников. Выяснилось, что чаще всего финансовые потери несут женщины в возрасте от 25 до 44 лет.