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Published Сегодня, 12:03

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мошенники

Белгородец перевёл мошенникам 3,5 млн рублей при попытке заработать на «инвестициях»

18 февраля 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney
мошенники

Белгородец перевёл аферистам 3,5 млн рублей, пытаясь заработать на «инвестициях»

На уловку мошенников попался 56-летний житель Прохоровского района. С мужчиной связался «экономический аналитик» и предложил ему заработать на инвестициях. Подробности сообщает УМВД России по Белгородской области.

С белгородцем связался незнакомец и представился экономическим аналитиком. Мошенник предложил мужчине дополнительный заработок. Чтобы получать дивиденды, потерпевший должен был вносить деньги на предоставленный счёт.

С 31 января по 14 февраля мужчина перевёл аферистам 3,5 млн рублей. Большую часть денег житель Прохоровского района взял в кредит. Осознав, что попался на уловку мошенников, мужчина обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество (ч.4 ст. 159 УК РФ). Правоохранители пытаются установить личность мошенников.

С аналогичной ситуацией столкнулась также пенсионерка из Ракитянского района. Желая подзаработать, женщина лишилась 1,5 млн рублей.

Ранее специалисты составили портрет типичной жертвы мошенников. Выяснилось, что чаще всего финансовые потери несут женщины в возрасте от 25 до 44 лет.

Инвестиции и лженачальники: как не попасться на удочку мошенников
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#Общество#Белгородская область#Происшествия#Инвестиции#Мошенники#Белгород#Алина Харина
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