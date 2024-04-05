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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Пенсионерка в Белгороде едва не сломала камеру наблюдения

Зачем, неизвестно: пенсионерка пыталась клюшкой сломать камеру видеонаблюдения

5 апреля 2024, 13:27
Фото: 1MI

Пенсионерка в Белгороде едва не сломала камеру наблюдения

Инцидент произошёл возле одного из пешеходных переходов. Эпизод попал на видео. Запись публикует проект BelgorodCamera.

Пожилая женщина с помощью клюшки пыталась сломать камеру уличного наблюдения. Причины поступка пенсионерки неизвестны. Однако за порчу имущества предусмотрен административный штраф.

Последнее время с пенсионерами случается много происшествий. Например, белгородский пенсионер отдал аферистам 15 млн рублей из личных сбережений. Мошенники под видом сотрудников банка сказали пенсионеру, что неизвестные хотят похитить его деньги. Аферисты посоветовали перевести средства на якобы безопасный счет. Сейчас ведутся поиски злоумышленников.

В феврале этого года стало известно, что пенсионерка по указанию аферистов продала двухкомнатную квартиру за 3,5 млн рублей. Мошенники заявили ей, что её квартиру якобы пытаются продать. Под видом сотрудников правоохранительных органов злоумышленники пообещали помочь ей оставить жильё в собственности. Они сообщили, что перепродадут квартиру, а потом якобы выкупят её обратно. Уголовное дело также возбуждено.

Пенсионерка в Белгороде пыталась сломать камеру видеонаблюдения
Видео: BelgorodCamera
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#Город#Видео#Белгородская область#Пенсионерка#Новости Белгорода#Белгород#Камера видеонаблюдения#Маргарита Водолажская
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