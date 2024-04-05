Зачем, неизвестно: пенсионерка пыталась клюшкой сломать камеру видеонаблюдения

В феврале этого года стало известно, что пенсионерка по указанию аферистов продала двухкомнатную квартиру за 3,5 млн рублей. Мошенники заявили ей, что её квартиру якобы пытаются продать. Под видом сотрудников правоохранительных органов злоумышленники пообещали помочь ей оставить жильё в собственности. Они сообщили, что перепродадут квартиру, а потом якобы выкупят её обратно. Уголовное дело также возбуждено.