Зачем, неизвестно: пенсионерка пыталась клюшкой сломать камеру видеонаблюдения

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Пожилая женщина с помощью клюшки пыталась сломать камеру уличного наблюдения. Причины поступка пенсионерки неизвестны. Однако за порчу имущества предусмотрен административный штраф.
Последнее время с пенсионерами случается много происшествий. Например, белгородский пенсионер отдал аферистам 15 млн рублей из личных сбережений. Мошенники под видом сотрудников банка сказали пенсионеру, что неизвестные хотят похитить его деньги. Аферисты посоветовали перевести средства на якобы безопасный счет. Сейчас ведутся поиски злоумышленников.
В феврале этого года стало известно, что пенсионерка по указанию аферистов продала двухкомнатную квартиру за 3,5 млн рублей. Мошенники заявили ей, что её квартиру якобы пытаются продать. Под видом сотрудников правоохранительных органов злоумышленники пообещали помочь ей оставить жильё в собственности. Они сообщили, что перепродадут квартиру, а потом якобы выкупят её обратно. Уголовное дело также возбуждено.