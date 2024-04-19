Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Антон Шарабаев

Новый прокурор Белгорода может приехать из Красноярского края

19 апреля 2024, 12:14
Фото: пресс-служба прокуратуры Советского района Красноярска
Антон Шарабаев
Бел.Ру стало известно, что в региональной прокуратуре на свободную должность прокурора Белгорода рассматривают кандидата из Красноярского края — Антона Шарабаева. На данный момент должность свободна, а обязанности прокурора Белгорода исполняют его заместители.

По имеющимся у Бел.Ру данным, новым прокурором Белгорода может стать Антон Шарабаев. Согласно информации в Сети, Шарабаев занимает должность заместителя прокурора Советского района Красноярска. Последний раз новость с его упоминанием в официальном Telegram-канале районной прокуратуры выходила 22 марта — меньше месяца назад.

На данный момент должность прокурора Белгорода вакантна. Бывший прокурор, Владимир Пустовалов, приступил к своим обязанностям 24 сентября 2018 года. Согласно закону, срок полномочий прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров — пять лет.

Таким образом, обязанности прокурора Белгорода после истечения срока полномочий взяли на себя заместители Пустовалова. По данным Бел.Ру, на данный момент и. о. является Константин Скоробогатов.

Журналисты также обратились за комментарием непосредственно в прокуратуру Белгорода. По телефону Бел.Ру сообщили, что о возможном назначении Шарабаева ничего не слышали. Но подтвердили, что место прокурора города действительно не занято.

Прокуратура сделала замечание мэру Белгорода из-за парковок для инвалидов
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородскому министру по делам молодёжи сделали замечание из-за работы подчинённыхЖалобы белгородцев на переполненные и редко ездящие автобусы услышала прокуратураПрокуратура не проверяла белгородские школы и детсады, несмотря на замечания Гладкова
#Артем Черненко#Белгородская область#Прокуратура#Эксклюзив#Должность#Заместитель#Белгород#Кандидат#Красноярск
Подпишитесь
Две женщины ранены в результате обстрела села под Белгородом, есть разрушения в домах
Сегодня, 11:10
Отель за 300 млн рублей? В Белгороде продают дорогостоящую коммерческую недвижимость
Сегодня, 09:15
Гладков уточнил масштаб разрушений в Белгороде и районе после ночных взрывов
Сегодня, 10:18
Минобр прокомментировал ситуацию с оскорблением белгородских школьников в Подмосковье
Сегодня, 12:22
Уступаем только Мордовии: белгородская продуктовая корзина оказалась самой дешёвой
Сегодня, 12:39
«Белгородэнерго» подключил к сетям 10 новых объектов водоснабжения
Сегодня, 13:22
"