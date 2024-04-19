Новый прокурор Белгорода может приехать из Красноярского края

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
По имеющимся у Бел.Ру данным, новым прокурором Белгорода может стать Антон Шарабаев. Согласно информации в Сети, Шарабаев занимает должность заместителя прокурора Советского района Красноярска. Последний раз новость с его упоминанием в официальном Telegram-канале районной прокуратуры выходила 22 марта — меньше месяца назад.
На данный момент должность прокурора Белгорода вакантна. Бывший прокурор, Владимир Пустовалов, приступил к своим обязанностям 24 сентября 2018 года. Согласно закону, срок полномочий прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров — пять лет.
Таким образом, обязанности прокурора Белгорода после истечения срока полномочий взяли на себя заместители Пустовалова. По данным Бел.Ру, на данный момент и. о. является Константин Скоробогатов.
Журналисты также обратились за комментарием непосредственно в прокуратуру Белгорода. По телефону Бел.Ру сообщили, что о возможном назначении Шарабаева ничего не слышали. Но подтвердили, что место прокурора города действительно не занято.