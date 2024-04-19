Причина — акклиматизация: белгородских детей подкосила болезнь в ещё одном регионе

Накануне стало известно, что следствие разберётся с госпитализацией белгородских детей в Санкт-Петербурге. Норовирус в детском лагере подхватили 22 ребёнка. «Фонтанка» сообщает, что следком возбудил по данному факту уголовное дело, хотя официальной информации об этом не поступало.