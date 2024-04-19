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Из-за аденовируса у белгородских детей в лагере в Коми ввели карантин

Причина — акклиматизация: белгородских детей подкосила болезнь в ещё одном регионе

19 апреля 2024, 10:47
Фото: 1MI

Из-за аденовируса у белгородских детей в лагере в Коми ввели карантин

Из-за процесса адаптации к северному климату в Республике Коми госпитализированы белгородские школьники. По результатам анализов у детей выявлен аденовирус, сообщает министерство образования Белгородской области. На территории лагеря ввели карантин.
Сюжет
Дети

16 апреля у белгородских детей, которые находятся в лагере «Гренада» в Республике Коми, выявили признаки простуды. Медики предположили, что основной причиной стала адаптация детей, приехавших с юга на север.

По результатам анализов у детей выявлен аденовирус — один из видов острого респираторного вирусного инфекционного заболевания (ОРВИ). На территории лагеря ввели карантин. Ограничен выезд детей на массовые мероприятия.

Отмечается, что все госпитализированные дети чувствуют себя удовлетворительно. Лечение юным пациентам уже назначено.

Накануне стало известно, что следствие разберётся с госпитализацией белгородских детей в Санкт-Петербурге. Норовирус в детском лагере подхватили 22 ребёнка. «Фонтанка» сообщает, что следком возбудил по данному факту уголовное дело, хотя официальной информации об этом не поступало.

«Вы бы хотели так жить?» Не все белгородцы довольны условиями в лагерях для их детей
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