Минобр прокомментировал ситуацию с оскорблением белгородских школьников в Подмосковье

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В лагере «Родник», который находится в Подмосковье, произошёл конфликт. Один из мальчиков оскорблял белгородских детей. Соответствующее видео ранее появилось в Сети.
Ребёнок нелестно отозвался о Белгороде. На это дети ответили ему, что «Белгород — это тоже Россия».
Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области, сообщил, что с участниками конфликта проведена беседа совместно с с администрацией лагеря «Родник».
Конфликт улажен. Ситуация на контроле министерства образования, комитета по образованию Московской области.
Андрей Милёхин