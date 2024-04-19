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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

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Подросток

Минобр прокомментировал ситуацию с оскорблением белгородских школьников в Подмосковье

19 апреля 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney
Подросток

В лагере провели беседу после видео с оскорблением белгородских детей

В лагере произошёл конфликт. Мать одного из детей заявила, что белгородских школьников регулярно обижают. Министр образования Белгородской области прокомментировал ситуацию.
Сюжет
Дети

В лагере «Родник», который находится в Подмосковье, произошёл конфликт. Один из мальчиков оскорблял белгородских детей. Соответствующее видео ранее появилось в Сети.

Ребёнок нелестно отозвался о Белгороде. На это дети ответили ему, что «Белгород — это тоже Россия».

Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области, сообщил, что с участниками конфликта проведена беседа совместно с с администрацией лагеря «Родник».

Конфликт улажен. Ситуация на контроле министерства образования, комитета по образованию Московской области.
Андрей Милёхин
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