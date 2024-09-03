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Минобр

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2024
«Обидно до слёз»: в каком лагере после жалоб белгородцев проведут проверку?
3 сентября, 08:47
ПВР для белгородцев развернули в студенческих общежитиях. А что будет с 1 сентября?
9 августа, 08:06
Праздник со взрывами вместо салюта: что произошло в Белгороде и регионе 5 августа?
5 августа, 15:30
Пока белгородцев просят уехать из приграничья, в лагере в Крыму разгорелся скандал
22 июля, 15:30
Минобр прокомментировал ситуацию с оскорблением белгородских школьников в Подмосковье
19 апреля, 12:22
Что будут писать о детях в социальных картах рисков?
22 февраля, 08:15
В минобре попытались объяснить белгородцам, зачем нужно писать заявление на обучение
5 февраля, 07:47
2023
Минобрнауки, «Ростелеком» и ректоры обсудили вопросы цифровизации вузов
Центральными темами мероприятия стали вопросы импортозамещения и готовности вузов к внедрению новых подходов в образовательных процессах.
2 мая 2023, 12:55

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