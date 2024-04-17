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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:55

Белгородцы недовольны условиями проживания детей в лагерях

«Вы бы хотели так жить?» Не все белгородцы довольны условиями в лагерях для их детей

17 апреля 2024, 10:55
Фото: 1MI

Белгородцы недовольны условиями проживания детей в лагерях

Белгородских детей продолжают вывозить в различные лагеря регионов России. Однако не все родители довольны условиями проживания: поступают жалобы на «расшатанные кровати» и отсутствие горячей воды. Другие же сообщают о непродуманном досуге для детей и нехватке детских площадок.

Тема жалоб на лагеря, куда отправили юных белгородцев, до сих пор не утихает. Некоторые родители недовольны условиями проживания, которые предложили их детям.

«Расшатанные кровати» в Пскове

Так, жительница Белгорода недовольна условиями, которые создали в лагере в Пскове. По её словам, в комнатах живёт по восемь человек. Спать им приходится на «расшатанных двухъярусных кроватях», утверждает женщина. Также, продолжает белгородка, в номерах нет горячей воды.

Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области, ответил, что сейчас в паломническом центре установлены водонагреватели и решается вопрос об увеличении мощности.

«Кто-то не ест пережаренную котлету»

13 апреля школьники приехали в башкирский лагерь, и вскоре от некоторых родителей поступили жалобы. Они утверждают, что в самом лагере холодно и не было ни горячей, ни холодной воды. Также у некоторых белгородцев появились вопросы к организации питания: «Дети все по-разному говорят: кто-то поел, кто-то не ест пережаренную котлету».

Андрей Милёхин ответил, что связался с представителями лагеря и ему сообщили, что в номерах тепло.

Оба лагеря были приняты Роспотребнадзором Республики Башкортостан.
Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области

«Сидят, как в клетке»

«Досталось» от белгородцев даже лагерю в Казани. Родители недовольны тем, что детей якобы никуда не вывозили на протяжении десяти дней: «Смысл от громкого названия Казань, если сидят как в клетке?»

Родительница также пожаловалась на условия проживания: грязная вода, отсутствие игровых площадок. Министр образования Белгородской области сообщил, что для детей запланирована экскурсионная программа, а на территории лагеря есть множество спортивных площадок.

В выходные будет организовано посещение цирка. На территории лагеря имеются футбольная, волейбольная, баскетбольная площадки, зона для воркаута. Питьевой режим соблюдается.
Андрей Милёхин

«Все дети плачут»

Ещё одна жалоба поступила от родительницы, чьего ребёнка отвезли в лагерь в Рязани. По мнению белгородки, условия здесь непригодны для проживания детей: « Все дети плачут. Розеток нет в комнате, нет тумбочек, нет вожатых. Что нам делать?»

На обращение вновь отреагировал Андрей Милёхин.

В течение вечера и завтра утром должны решить вопросы по быту. Вожатые в санатории есть.
Андрей Милёхин

Ранее белгородцы также задавали вопросы по проживанию их детей в ставропольских лагерях. А в Дагестане родителей не устроило отсутствие учёбы и расписание.

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