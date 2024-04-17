«Вы бы хотели так жить?» Не все белгородцы довольны условиями в лагерях для их детей

13 апреля школьники приехали в башкирский лагерь, и вскоре от некоторых родителей поступили жалобы. Они утверждают, что в самом лагере холодно и не было ни горячей, ни холодной воды. Также у некоторых белгородцев появились вопросы к организации питания: «Дети все по-разному говорят: кто-то поел, кто-то не ест пережаренную котлету».