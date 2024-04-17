«Вы бы хотели так жить?» Не все белгородцы довольны условиями в лагерях для их детей

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Тема жалоб на лагеря, куда отправили юных белгородцев, до сих пор не утихает. Некоторые родители недовольны условиями проживания, которые предложили их детям.
Так, жительница Белгорода недовольна условиями, которые создали в лагере в Пскове. По её словам, в комнатах живёт по восемь человек. Спать им приходится на «расшатанных двухъярусных кроватях», утверждает женщина. Также, продолжает белгородка, в номерах нет горячей воды.
Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области, ответил, что сейчас в паломническом центре установлены водонагреватели и решается вопрос об увеличении мощности.
13 апреля школьники приехали в башкирский лагерь, и вскоре от некоторых родителей поступили жалобы. Они утверждают, что в самом лагере холодно и не было ни горячей, ни холодной воды. Также у некоторых белгородцев появились вопросы к организации питания: «Дети все по-разному говорят: кто-то поел, кто-то не ест пережаренную котлету».
Андрей Милёхин ответил, что связался с представителями лагеря и ему сообщили, что в номерах тепло.
Оба лагеря были приняты Роспотребнадзором Республики Башкортостан.
Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области
«Досталось» от белгородцев даже лагерю в Казани. Родители недовольны тем, что детей якобы никуда не вывозили на протяжении десяти дней: «Смысл от громкого названия Казань, если сидят как в клетке?»
Родительница также пожаловалась на условия проживания: грязная вода, отсутствие игровых площадок. Министр образования Белгородской области сообщил, что для детей запланирована экскурсионная программа, а на территории лагеря есть множество спортивных площадок.
В выходные будет организовано посещение цирка. На территории лагеря имеются футбольная, волейбольная, баскетбольная площадки, зона для воркаута. Питьевой режим соблюдается.
Андрей Милёхин
Ещё одна жалоба поступила от родительницы, чьего ребёнка отвезли в лагерь в Рязани. По мнению белгородки, условия здесь непригодны для проживания детей: « Все дети плачут. Розеток нет в комнате, нет тумбочек, нет вожатых. Что нам делать?»
На обращение вновь отреагировал Андрей Милёхин.
В течение вечера и завтра утром должны решить вопросы по быту. Вожатые в санатории есть.
Андрей Милёхин
Ранее белгородцы также задавали вопросы по проживанию их детей в ставропольских лагерях. А в Дагестане родителей не устроило отсутствие учёбы и расписание.