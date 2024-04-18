«Фонтанка»: СК возбудил уголовное дело после госпитализации в Питере юных белгородцев

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Следком России по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту вспышки кишечной инфекции среди белгородских школьников в лагере «Солнечный». Следователям предстоит разобраться в обстоятельствах массовой госпитализации юных белгородцев.
В то же время информации о возбуждении уголовного дела на сайте СК нет. «Фонтанка» утверждает, что детям были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности, однако подозреваемых пока нет.
Предполагается, что нарушения санитарно-эпидемиологических требований могли допустить при организации горячего питания в лагере на Приморском шоссе. При этом ранее в Роспотребнадзоре сообщалось, что госпитализация детей не связана с условиями, организованными в детском учреждении.
За расследованием будет следить прокуратура Курортного района.
Журналисты добавили, что количество госпитализированных детей составляет 22 человека. Самому младшему из них шесть лет, а самому старшему — 14 лет. Ранее же сообщалось о госпитализации 21 ребёнка. У всех диагностировали норовирус.