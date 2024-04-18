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Ребёнок

«Фонтанка»: СК возбудил уголовное дело после госпитализации в Питере юных белгородцев

18 апреля 2024, 14:15
Фото: Изображение Midjourney
Ребёнок

Следствие разберётся с госпитализацией в Питере юных белгородцев

Издание пишет, что норовирус в детском лагере Санкт-Петербурга подхватили 22 юных белгородца. Следком возбудил по данному факту уголовное дело, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Следком России по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту вспышки кишечной инфекции среди белгородских школьников в лагере «Солнечный». Следователям предстоит разобраться в обстоятельствах массовой госпитализации юных белгородцев.

В то же время информации о возбуждении уголовного дела на сайте СК нет. «Фонтанка» утверждает, что детям были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности, однако подозреваемых пока нет.

Предполагается, что нарушения санитарно-эпидемиологических требований могли допустить при организации горячего питания в лагере на Приморском шоссе. При этом ранее в Роспотребнадзоре сообщалось, что госпитализация детей не связана с условиями, организованными в детском учреждении.

За расследованием будет следить прокуратура Курортного района.

Журналисты добавили, что количество госпитализированных детей составляет 22 человека. Самому младшему из них шесть лет, а самому старшему — 14 лет. Ранее же сообщалось о госпитализации 21 ребёнка. У всех диагностировали норовирус.

В минобре прокомментировали историю о госпитализированных в Питере юных белгородцах
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Уголовное дело#Дети#Детский лагерь#Санкт-петербург#Новости Белгорода#Белгород#Кишечная инфекция#Норовирус
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