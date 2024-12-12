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Кишечная инфекция

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2024
Сергиенко приговор озвучили, Шинкарук* — нет, а в белгородском детсаду отравление
12 декабря, 15:30
Один в больнице: отравившихся в белгородском детсаду детей больше, чем ожидалось
12 декабря, 11:29
«Переели пельменей или нахлебались воды»: белгородцы переживают за детей в Крыму
10 июля, 15:05
В Черноземье отдых детей на пляже обернулся острой кишечной инфекцией
В Курчатове дети после купания на городском пляже заработали кишечную инфекцию. Подробности сообщают «Курские известия».
10 июля, 11:37
«Фонтанка»: СК возбудил уголовное дело после госпитализации в Питере юных белгородцев
18 апреля, 14:15
Белгородских школьников госпитализировали в Петербурге из-за кишечной инфекции?
17 апреля, 11:51
2023
Эксклюзив. Всё-таки сальмонелла: у восьми студентов БУКЭП обнаружили острую кишечную инфекцию
8 ноября 2023, 09:07
2022
На пляже в центре Белгорода запретили купаться из-за угрозы кишечной инфекции
Микробиологическое загрязнение выявили на Везёлке в районе улице Левобережной. В мэрии просят горожан на время воздержаться от купания на этом участке.
21 июля 2022, 06:32

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