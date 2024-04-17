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Published Сегодня, 11:51

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Больница

Белгородских школьников госпитализировали в Петербурге из-за кишечной инфекции?

17 апреля 2024, 11:51
Фото: 1MI
Больница

В Санкт-Петербурге попали в больницу более 20 белгородских школьников

В больницы Санкт-Петербурга попал 21 школьник, у пятерых уже диагностировали норовирус. Анализы показали, что это не связано с условиями пребывания детей в лагере, сообщает «Фонтанка».
Сюжет
Дети

В больницы Санкт-Петербурга попал 21 школьник из Белгородской области. Возможно, недомогание вызвано норовирусом. У пятерых школьников уже подтверждён этот диагноз. Сообщатся, что сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Все госпитализированные дети проживали в лагере «Солнечный» и часто ездили на занятия на занятия в Санкт-Петербург. Согласно результатам проверки Роспотребнадзора, госпитализация детей не связана с условиями питания в лагере.

По информации «Фонтанки», 14 детей находятся в детской больнице № 3. Одного ребёнка уже забрали родители. Сейчас здоровью белгородских школьников ничего не угрожает.

Бел.Ру обратилось за комментарием по ситуации в региональное правительство.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Дети#Санкт-петербург#Новости Белгорода#Госпитализация#Белгород#Кишечная инфекция#Норовирус
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