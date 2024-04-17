Белгородских школьников госпитализировали в Петербурге из-за кишечной инфекции?

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В больницы Санкт-Петербурга попал 21 школьник из Белгородской области. Возможно, недомогание вызвано норовирусом. У пятерых школьников уже подтверждён этот диагноз. Сообщатся, что сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное.
Все госпитализированные дети проживали в лагере «Солнечный» и часто ездили на занятия на занятия в Санкт-Петербург. Согласно результатам проверки Роспотребнадзора, госпитализация детей не связана с условиями питания в лагере.
По информации «Фонтанки», 14 детей находятся в детской больнице № 3. Одного ребёнка уже забрали родители. Сейчас здоровью белгородских школьников ничего не угрожает.
Бел.Ру обратилось за комментарием по ситуации в региональное правительство.