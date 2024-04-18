В минобре прокомментировали историю о госпитализированных в Питере юных белгородцах

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
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Updated Сегодня, 12:56
Вчера, 17 апреля, стало известно о госпитализации 21 школьника из Белгородской области, которые приехали в детский лагерь «Солнечный» в Санкт-Петербурге. Врачи детской больницы № 3 диагностировали у пяти ребят норовирус. Спустя сутки, 18 апреля, стало известно, что кишечную инфекцию обнаружили у всех госпитализированных ребят.
В региональном министерстве образования отметили, что детский лагерь проверили сотрудники Роспотребнадзора и ведомства здравоохранения Санкт-Петербурга: замечаний к учреждению по организации питания нет. Ни у кого из детей не выявили пищевое отравление или коронавирусную инфекцию.
Известно, что юные белгородцы уже идут на поправку. В настоящее время специалисты проводят профилактические мероприятия для предотвращения возможного распространения норовируса.