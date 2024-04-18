В минобре прокомментировали историю о госпитализированных в Питере юных белгородцах

В региональном министерстве образования отметили, что детский лагерь проверили сотрудники Роспотребнадзора и ведомства здравоохранения Санкт-Петербурга: замечаний к учреждению по организации питания нет. Ни у кого из детей не выявили пищевое отравление или коронавирусную инфекцию.