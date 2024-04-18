Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Дети

В минобре прокомментировали историю о госпитализированных в Питере юных белгородцах

18 апреля 2024, 12:54
Фото: Изображение Midjourney
Дети

У прибывших в Санкт-Петербург юных белгородцев диагностировали норовирус

Врачи диагностировали у каждого госпитализированного белгородского школьника заражение норовирусом. Ребята уже идут на поправку. Подробности сообщили в минобре Белгородской области.
Сюжет
Дети

Вчера, 17 апреля, стало известно о госпитализации 21 школьника из Белгородской области, которые приехали в детский лагерь «Солнечный» в Санкт-Петербурге. Врачи детской больницы № 3 диагностировали у пяти ребят норовирус. Спустя сутки, 18 апреля, стало известно, что кишечную инфекцию обнаружили у всех госпитализированных ребят.

В региональном министерстве образования отметили, что детский лагерь проверили сотрудники Роспотребнадзора и ведомства здравоохранения Санкт-Петербурга: замечаний к учреждению по организации питания нет. Ни у кого из детей не выявили пищевое отравление или коронавирусную инфекцию.

Известно, что юные белгородцы уже идут на поправку. В настоящее время специалисты проводят профилактические мероприятия для предотвращения возможного распространения норовируса.

Белгородских школьников госпитализировали в Петербурге из-за кишечной инфекции?
Узнать подробнее
Читайте также:
Молодые мамы: ежегодно в среднем более 50 белгородок рожают до наступления 18-летияОт минуса до летних значений: температурные «качели» в начале апреля в Белгороде«Вы бы хотели так жить?» Не все белгородцы довольны условиями в лагерях для их детей
#Александра Склярова#Белгородская область#Больница#Дети#Санкт-петербург#Новости Белгорода#Лагерь#Вирус#Белгород#Норовирус
Подпишитесь
6 млн рублей в долг для ССК «Стрелец». Что говорят новые свидетели по делу Сергиенко
Сегодня, 07:16
Силовики в Белгороде дважды перехватили студента, пытавшего прорваться на Украину
Сегодня, 11:54
Миллионы Клепиковых и Закотенко: сколько принесли яйца депутатам белгородской облдумы
Сегодня, 08:17
Белгородскому министру по делам молодёжи сделали замечание из-за работы подчинённых
Сегодня, 12:40
Медведица, «кайфовавшая от жизни в Саратове», переедет на ПМЖ в Белгород?
Сегодня, 11:04
"