Молодые мамы: ежегодно в среднем более 50 белгородок рожают до наступления 18-летия

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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За период с 2020 по 2023 год в Белгородской области 229 детей родились у несовершеннолетних девушек. Самое большое количество новорождённых было в 2020 году — 65. В 2021 году у девушек-подростков появились на свет 52 ребёнка, а в 2022 и 2023 годах — по 56.
Больше всего молодых мам насчитали в Белгороде и Старооскольском горокруге — по 15% от общего числа. Также в лидерах Белгородский (10%) и Корочанский районы, Губкинский и Шебекинский горокруга (по 7%).
Для семей, где матери ещё не исполнилось 18 лет, специальных мер поддержки нет. Но такие семьи имеют право на все льготы, которые есть у остальных родивших женщин. Вместе с тем молодым мамам положено особое медицинское сопровождение во время беременности.
Ранее стало известно, что в прошлом году в Белгородской области свадьбы сыграли 42 пары, где жениху или невесте не было 18 лет. Также было два случая, когда оба молодожёна не достигли совершеннолетия.