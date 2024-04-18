Молодые мамы: ежегодно в среднем более 50 белгородок рожают до наступления 18-летия

За период с 2020 по 2023 год в Белгородской области 229 детей родились у несовершеннолетних девушек. Самое большое количество новорождённых было в 2020 году — 65. В 2021 году у девушек-подростков появились на свет 52 ребёнка, а в 2022 и 2023 годах — по 56.