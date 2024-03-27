Седьмая за столетие: белгородцы назвали новорождённую девочку редким именем

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
Девочка родилась 8 марта 2024 года в семье Андрея Андреевича и Виталины Витальевны. Родители решили продолжить традицию созвучных с отчеством имён и назвать свою новорождённую дочь редким именем Андриана. Теперь в Белгородской области живёт Андриана Андреевна.
В ЗАГСе Белгородской области отметили, что в регионе редко называли новорождённых таким именем. Всего за почти сто лет — с 1926 года — в области зарегистрировали семь Андриан.