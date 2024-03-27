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Ребёнок

Седьмая за столетие: белгородцы назвали новорождённую девочку редким именем

27 марта 2024, 08:52
Фото: 1MI
Ребёнок

В белгородском ЗАГСе рассказали о девочке с редким именем

Андриана Андреевна родилась в Белгородской области 8 марта. Необычным именем свою дочь назвали родители, чьи имена тоже созвучны с отчествами. Подробности сообщила руководитель ЗАГСа Белгородской области Татьяна Слюсаренко.
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Дети

Девочка родилась 8 марта 2024 года в семье Андрея Андреевича и Виталины Витальевны. Родители решили продолжить традицию созвучных с отчеством имён и назвать свою новорождённую дочь редким именем Андриана. Теперь в Белгородской области живёт Андриана Андреевна.

В ЗАГСе Белгородской области отметили, что в регионе редко называли новорождённых таким именем. Всего за почти сто лет — с 1926 года — в области зарегистрировали семь Андриан.

Отметим, что в 2023 году белгородцы чаще всего называли девочек именами София, Мария, Варвара, Анна и Виктория. Мальчикам же в основном давали имена Михаил, Александр, Артём, Иван и Матвей.

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#Общество#Белгородская область#Дети#Загс#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна слюсаренко#Новорождённые#Александра Склярова#Редкое имя
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