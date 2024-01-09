Как белгородцы чаще всего называли новорождённых мальчиков в 2023 году?

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
В Белгородской области уже традиционно сформировался список наиболее популярных имён для мальчиков. В 2023 году белгородцы назвали своих малышей именами Михаил, Александр и Артём. А какие ещё имена жители региона любят давать детям, рассказали в областном правительстве.
По данным региональном ЗАГСА, уже год первое место среди мальчиков занимает Михаил. Такое имя в прошлом году получили 276 белгородских детей. На втором месте уже привычное для всех имя Александр — его получили 258 малышей. Замыкает тройку лидеров Артём. Так белгородцы назвали 257 детей. Высокой популярностью пользуются ещё Иван (239) и Матвей (207).
В апреле прошлого года изначально лидировало имя Артём. С начала года на тот момент это имя дали 91 ребёнку. В лидерах были уже упомянутые Александр, Иван и Михаил, но вместо Матвея был Дмитрий.
К слову, имя Михаил фигурировало в лидерах на протяжении всего прошлого года. А ещё белгородцам нравились имена Максим, Кирилл, Тимофей и Роман.
Кстати, в 2022 году Михаилов обходили Артёмы. Имя Артём тогда получили 312 новорождённых, а Михаил — 296.
Тенденция называть малышей необычными именами в Белгородской области по-прежнему сохраняется. Например, по итогам прошлого года некоторые родители дали своим мальчикам имена Ядмир, Эмин, Эльбрус, Ушар, Рафаэль, Аким.
Перечисленные редкие имена — далеко не единственные у белгородских детей. К примеру, в первом полугодии прошлого года только в Белгороде зарегистрировали 1392 новорождённых. Среди них были дети, которых назвали Адам, Аристарх, Велимир, Ян, Ахиллес и Анисим. А до этого были малыши с именами Анар, Енисей, Идрис, Киллиан, Лука, Вальтер, Тим, Ядмир, Ягмур.
В январе прошлого года в Белгородской области были востребованными древнерусские имена. Так, на свет прошлой зимой появились Демьян, Серафим, Гордей, а ещё белгородцы назвали мальчиков Платон, Доминик, Жамиль.
Михаил — одно из любимых имён белгородцев уже не первый год. Оно было самым популярным и в 2021 году. В 2022 году Михаилов немного потеснили Артёмы — именно это имя для малышей белгородцы выбирали чаще. Так было и в 2020 году, но уже в 2023 году лидерство к Михаилам вернулось.
Добавим, что в 2022 году в Белгородской области более распространённым стало имя Вячеслав. В ЗАГС тогда рассказали, что после прихода Вячеслава Гладкова на пост губернатора тренд на это имя действительно наблюдается. С 2019 года и до июля 2022 года в регионе родилось как минимум 86 малышей с таким именем.
Ещё пользовались популярностью у белгородцев Александры, Иваны и Дмитрии. А какие редкие имена жители региона выбирали малышам в предыдущие годы, Бел.Ру ранее написало в своём материале.