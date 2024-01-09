Как белгородцы чаще всего называли новорождённых мальчиков в 2023 году?

Михаил — одно из любимых имён белгородцев уже не первый год. Оно было самым популярным и в 2021 году. В 2022 году Михаилов немного потеснили Артёмы — именно это имя для малышей белгородцы выбирали чаще. Так было и в 2020 году, но уже в 2023 году лидерство к Михаилам вернулось.