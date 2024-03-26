Родители белгородских школьников бьют тревогу, что их детей отправляют на Север

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Белгородцам в родительских чатах начали рассылать информацию о сборе групп детей для отправления в лагеря. Однако не в тёплые края, а на Север: родителям предложили отправить их детей на три недели в Когалым, Ханты-Мансийск, Сургут, ЯНАО. После этого последовала волна жалоб от белгородцев.
Часть своих возмущений родители оставили в социальных сетях. Так, одна женщина назвала подобный отдых «ссылкой», потому что в настоящее время в тех краях холодно — температура достигла -20 °C.
Другая белгородка отметила трудности, с которыми за последнее время столкнулись многие ученики: дистанционное обучение из-за коронавирусной инфекции, а затем и из-за специальной военной операции.
Все дети в огромном напряжении и стрессе. Почему девятиклассники, которые, по сути, половину школьной жизни лишены нормальной учёбы и общения, должны ехать в ХМАО? Помимо психологической дезадаптации, нужно ещё и физическую устроить!
жительница Белгородской области
Одни белгородцы среди предложенных вариантов заметили Санкт-Петербург, однако там подходящих для детей условий, по словам родителей, не предложили: им выделили общежитие института и школу-интернат.
«Огромное количество регионов предложили свою помощь в размещении детей, а нам предложить могут только школу интернат, где дети подросткового возраста будут предоставлены сами себе», — отметила жительница.
На эти обращения отреагировали региональный министр образования Андрей Милёхин и мэр Белгорода Валентин Демидов. Они отметили, что отправка детей в Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО принимается только на добровольной основе.
Напомним, что отправить детей в лагеря других регионов решили из-за неспокойной оперативной обстановки. Около 700 юных белгородцев отправят в Астраханскую и Самарскую области, а в Подмосковье уже приехали порядка 400 детей и их родителей.