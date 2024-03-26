Родители белгородских школьников бьют тревогу, что их детей отправляют на Север

Белгородцам в родительских чатах начали рассылать информацию о сборе групп детей для отправления в лагеря. Однако не в тёплые края, а на Север: родителям предложили отправить их детей на три недели в Когалым, Ханты-Мансийск, Сургут, ЯНАО. После этого последовала волна жалоб от белгородцев.