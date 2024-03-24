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Почти 700 белгородских детей поедут в Самарскую и Астраханскую области

Почти 700 белгородских детей поедут в Самарскую и Астраханскую области

24 марта 2024, 06:46
Фото: Изображение Midjourney
Ребят отправят в другие регионы сегодня, 24 марта. Планируется, что школьники там пробудут три недели. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

24 марта 150 детей из Белгородского района отправят в Астраханскую область, ещё 540 детей из приграничья поедут в Самарскую область.

Очень благодарен всем, кто откликнулся на нашу проблему, на нашу беду, помогает нашим детям сейчас временно обрести безопасное место.
Вячеслав Гладков

Планируется, что школьники пробудут в других регионах три недели. Если обстановка не улучшится, власти попросят оставить детей в безопасных местах до конца учебного года.

Губернатор также рассказал, что принять белгородских детей готовы в Вологодской области.

Вчера звонил уже поздно вечером губернатор Вологодской области, предлагает свою помощь. Конечно же, мы всю помощь принимаем и будем стараться максимально быстро формировать поезда и отправлять наших детей. Эта работа продолжается каждый день.
Вячеслав Гладков

Ранее сообщалось, что 800 детей из Белгородской области новую четверть начнут в Санкт-Петербурге. В городе уже подготовили места для их размещения и обучения.

Напомним, что 22 марта первую группу детей отвезли в Пензу. В первую группу вошли дети из областного центра, Белгородского района, Грайворонского и Шебекинского горокругов.

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#Общество#Белгородская область#Поезд#Дети#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Самарская область
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