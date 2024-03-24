Почти 700 белгородских детей поедут в Самарскую и Астраханскую области

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
24 марта 150 детей из Белгородского района отправят в Астраханскую область, ещё 540 детей из приграничья поедут в Самарскую область.
Очень благодарен всем, кто откликнулся на нашу проблему, на нашу беду, помогает нашим детям сейчас временно обрести безопасное место.
Вячеслав Гладков
Планируется, что школьники пробудут в других регионах три недели. Если обстановка не улучшится, власти попросят оставить детей в безопасных местах до конца учебного года.
Губернатор также рассказал, что принять белгородских детей готовы в Вологодской области.
Вчера звонил уже поздно вечером губернатор Вологодской области, предлагает свою помощь. Конечно же, мы всю помощь принимаем и будем стараться максимально быстро формировать поезда и отправлять наших детей. Эта работа продолжается каждый день.
Вячеслав Гладков
Ранее сообщалось, что 800 детей из Белгородской области новую четверть начнут в Санкт-Петербурге. В городе уже подготовили места для их размещения и обучения.
Напомним, что 22 марта первую группу детей отвезли в Пензу. В первую группу вошли дети из областного центра, Белгородского района, Грайворонского и Шебекинского горокругов.