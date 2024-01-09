София, Мария и Варвара: как белгородцы называли девочек в 2023 году

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Вот уже который год в Белгородской области самым популярным именем для девочек является София. Однако часто малышек называют Мариями и Варварами. Некоторые родители дают новорождённым дочкам и редкие имена. Какие именно — рассказали в ЗАГСе.
Уже традиционно первое место у белгородцев занимает София. Это имя получили 230 малышек. Мариями назвали 224 девочки, Варварами — 194. Ещё в топ-5 вошли Анна и Виктория — такие имена получили 190 и 179 белгородок соответственно. Кстати, в прошлом году имя София лидировало не только в Белгородской области, но и по России в целом.
Лидерство вышеперечисленные имена хранят «железно» уже не первый год. В 2022 году в топе наиболее популярных находились именно они, однако в прошлом году девочек с такими именами в регионе всё же стало меньше.
В прошлом году Бел.Ру выяснило, какие имена белгородцы давали девочкам в период с 2020 по 2022 год. В 2020 году имя Соня получили 329 девочек. Конкуренция была только с именем Мария. В 2021 году София сохранила свою востребованность ровно как и в последующем 2022 году. Добавим, что в позапрошлом году в Белгородской области на свет появилось 289 Софий.
Довольно редким в Белгородской области было имя Снежана. С 1926 года его получили всего 589 белгородок. Причём один раз зарегистрировали другой вариант этого имени — Снежина.
В 2023 году «снежное» имя получили четыре девочки. Так назвали дочек родители из Губкинского горокруга, Корочанского и Белгородского районов.
Многие новоиспечённые родители в Белгородской области решили пофантазировать, поэтому дали своим дочерям редкие имена. Например, в начале 2023 года в регионе на свет появились Аглая, Агата, Адалина, Ника, Маниса, Марьям, Матрона и Ясмина.
К июлю список необычных имён уже расширился. В число редких имён вошли Богдана, Валентина, Гликерия, Иветта, Матрона, Любава. До этого белгородцы также называли девочек Альфия, Изабель, Имона, Италия, Лаурита, Матрона, Милада, Мурсалина, Ноэлия, Радомира, Русалина, Эсма.
Уже к ноябрю в прошлом году в Белгородской области родились Луна, Беатрис, Тиана, Лукерия, Севиль. Некоторых девочек белгородцы родители нарекли Мирай, Тиана, Серине, Моника и Аида.