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Мать и дочь

София, Мария и Варвара: как белгородцы называли девочек в 2023 году

9 января 2024, 15:17
Фото: Midjourney
Мать и дочь

София вновь стала самым популярным именем среди белгородских девочек

Безоговорочным лидером уже не первый год в Белгородской области является имя София. Его новорождённым девочкам родители дают чаще всего. Вместе с тем популярностью пользуются имена Варвара, Мария, Анна и Виктория. Какие имена малышкам давали чаще, рассказали в правительстве региона.
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Дети

Вот уже который год в Белгородской области самым популярным именем для девочек является София. Однако часто малышек называют Мариями и Варварами. Некоторые родители дают новорождённым дочкам и редкие имена. Какие именно — рассказали в ЗАГСе.

Лидеры в 2023 году

Уже традиционно первое место у белгородцев занимает София. Это имя получили 230 малышек. Мариями назвали 224 девочки, Варварами — 194. Ещё в топ-5 вошли Анна и Виктория — такие имена получили 190 и 179 белгородок соответственно. Кстати, в прошлом году имя София лидировало не только в Белгородской области, но и по России в целом.

Лидерство вышеперечисленные имена хранят «железно» уже не первый год. В 2022 году в топе наиболее популярных находились именно они, однако в прошлом году девочек с такими именами в регионе всё же стало меньше.

София — лидер прошлых лет

В прошлом году Бел.Ру выяснило, какие имена белгородцы давали девочкам в период с 2020 по 2022 год. В 2020 году имя Соня получили 329 девочек. Конкуренция была только с именем Мария. В 2021 году София сохранила свою востребованность ровно как и в последующем 2022 году. Добавим, что в позапрошлом году в Белгородской области на свет появилось 289 Софий.

Снежана и Снежина

Довольно редким в Белгородской области было имя Снежана. С 1926 года его получили всего 589 белгородок. Причём один раз зарегистрировали другой вариант этого имени — Снежина.

В 2023 году «снежное» имя получили четыре девочки. Так назвали дочек родители из Губкинского горокруга, Корочанского и Белгородского районов.

Луна, Италия и другие редкие имена

Многие новоиспечённые родители в Белгородской области решили пофантазировать, поэтому дали своим дочерям редкие имена. Например, в начале 2023 года в регионе на свет появились Аглая, Агата, Адалина, Ника, Маниса, Марьям, Матрона и Ясмина.

К июлю список необычных имён уже расширился. В число редких имён вошли Богдана, Валентина, Гликерия, Иветта, Матрона, Любава. До этого белгородцы также называли девочек Альфия, Изабель, Имона, Италия, Лаурита, Матрона, Милада, Мурсалина, Ноэлия, Радомира, Русалина, Эсма.

Уже к ноябрю в прошлом году в Белгородской области родились Луна, Беатрис, Тиана, Лукерия, Севиль. Некоторых девочек белгородцы родители нарекли Мирай, Тиана, Серине, Моника и Аида.

Гамлет, Белояра, Родогор: как белгородцы называли своих детей в последние годы
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