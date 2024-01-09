София, Мария и Варвара: как белгородцы называли девочек в 2023 году

В прошлом году Бел.Ру выяснило, какие имена белгородцы давали девочкам в период с 2020 по 2022 год. В 2020 году имя Соня получили 329 девочек. Конкуренция была только с именем Мария. В 2021 году София сохранила свою востребованность ровно как и в последующем 2022 году. Добавим, что в позапрошлом году в Белгородской области на свет появилось 289 Софий.