Более тысячи белгородцев за год захотели изменить имя

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
По итогам 2023 года в ЗАГС для смены имени обратилось более 1 тыс. белгородцев. Причём преимущественно это были женщины — 804. Также подобные заявления подали 213 мужчин.
Как объяснили в ЗАГСе, понятие «смена имени» включает в себя не только непосредственно смену имени и отчества. Поменять, например, можно только фамилию или ФИО полностью. Причём право на смену имени есть у любого гражданина, достигшего 14-летнего возраста.
В прошлом году в регионе чаще всего меняли имена мужчины 18-24 лет и женщины 40-49 лет. Пять мужчин и ещё 32 женщины решили сменить имена, будучи в возрасте 60+.
Только фамилию среди белгородцев поменяли 810 человек, а фамилию и отчество — ещё 86 человек. Собственно перемену имени зарегистрировали всего 39 человек, а поменять ФИО полностью решили 16 жителей региона.
Ранее в ЗАГСе опубликовали информацию о том, какие имена белгородцы чаще выбирают для своих детей. Популярными именами среди девочек стали София, Мария и Варвара. Мальчиков зачастую называют Артём, Михаил и Александр.