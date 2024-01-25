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Более тысячи белгородцев за год захотели изменить имя

25 января 2024, 09:26
Фото: 1MI
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В ЗАГСе рассказали о пожелавших изменить имена белгородцах

За 2023 год в ЗАГС для смены имени обратилось более 1 тыс. белгородцев. Преимущественно это женщины. От них поступило более 800 таких заявлений, рассказала глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.

По итогам 2023 года в ЗАГС для смены имени обратилось более 1 тыс. белгородцев. Причём преимущественно это были женщины — 804. Также подобные заявления подали 213 мужчин.

Как объяснили в ЗАГСе, понятие «смена имени» включает в себя не только непосредственно смену имени и отчества. Поменять, например, можно только фамилию или ФИО полностью. Причём право на смену имени есть у любого гражданина, достигшего 14-летнего возраста.

В прошлом году в регионе чаще всего меняли имена мужчины 18-24 лет и женщины 40-49 лет. Пять мужчин и ещё 32 женщины решили сменить имена, будучи в возрасте 60+.

Только фамилию среди белгородцев поменяли 810 человек, а фамилию и отчество — ещё 86 человек. Собственно перемену имени зарегистрировали всего 39 человек, а поменять ФИО полностью решили 16 жителей региона.

Ранее в ЗАГСе опубликовали информацию о том, какие имена белгородцы чаще выбирают для своих детей. Популярными именами среди девочек стали София, Мария и Варвара. Мальчиков зачастую называют Артём, Михаил и Александр.

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