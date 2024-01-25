Более тысячи белгородцев за год захотели изменить имя

Как объяснили в ЗАГСе, понятие «смена имени» включает в себя не только непосредственно смену имени и отчества. Поменять, например, можно только фамилию или ФИО полностью. Причём право на смену имени есть у любого гражданина, достигшего 14-летнего возраста.