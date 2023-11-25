Луна и Климентий: какие необычные имена жители Белгорода дают своим детям

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
По информации мэрии областного центра, в канун Дня матери из областного перинатального центра в торжественной обстановке выписали мам с малышами. Всего домой отпустили пять новорождённых.
С начала года в Белгороде появилось на свет 2644 малыша. В ЗАГСе сообщили, что самые популярные имена для мальчиков: Александр, Иван, Артём, Михаил, Кирилл. Девочек чаще называют Софьями, Мариями, Варварами, Аннами и Евами.
Среди редких женских имён — Луна, Беатрис, Тиана, Лукерия, Севиль, а мужских — Севастьян, Климентий, Савва, Мартин, Демир.
Ранее стало известно, что в 2023 году в семьях Белгородской области родились Анисим, Аристарх, Ахиллес, Велимир, Визир, Дамиан, Енисей, Ермак. А ещё в области появились на свет Алексия, Аполлинария, Арнелла, Гликерия, Камелия, Корнелия, Мадонна, Милада, Милета, Радомира и Соломия.