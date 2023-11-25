Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Луна и Климентий: какие необычные имена жители Белгорода дают своим детям

Луна и Климентий: какие необычные имена жители Белгорода дают своим детям

25 ноября 2023, 08:16
Фото: 1MI
В областном центре в торжественной обстановке выписали мам с малышами в канун Дня матери. Какие имена белгородцы дают своим детям, сообщили в ЗАГСе.
Сюжет
Дети

По информации мэрии областного центра, в канун Дня матери из областного перинатального центра в торжественной обстановке выписали мам с малышами. Всего домой отпустили пять новорождённых.

С начала года в Белгороде появилось на свет 2644 малыша. В ЗАГСе сообщили, что самые популярные имена для мальчиков: Александр, Иван, Артём, Михаил, Кирилл. Девочек чаще называют Софьями, Мариями, Варварами, Аннами и Евами.

Среди редких женских имён — Луна, Беатрис, Тиана, Лукерия, Севиль, а мужских — Севастьян, Климентий, Савва, Мартин, Демир.

Ранее стало известно, что в 2023 году в семьях Белгородской области родились Анисим, Аристарх, Ахиллес, Велимир, Визир, Дамиан, Енисей, Ермак. А ещё в области появились на свет Алексия, Аполлинария, Арнелла, Гликерия, Камелия, Корнелия, Мадонна, Милада, Милета, Радомира и Соломия.

Что в имени тебе моём: какие имена детей в Белгородской области самые редкие?
Узнать подробнее
Читайте также:
Какие имена выбирают для своих детей белгородцы?В мэрии Белгорода назвали имена лучших педагоговБелгородцы стали чаще менять имена и фамилии в 2023 году
#Дети#День матери#Загс#Новости Белгорода#Имена#Белгород#Кристина Семенчук#Новорождённый
Подпишитесь
Впервые за много месяцев Белгородскую область не обстреляли за сутки
Сегодня, 06:37
Интриги, расследования, шутки про козла: как прошла пресс-конференция с Гладковым
Вчера, 11:45
Пока не просили отказаться: как дела с абортами в белгородских частных клиниках?
Вчера, 13:09
Стало известно, когда в Белгороде могут открыть ёлочные базары
Вчера, 14:15
Хотя бы помечтать: согласитесь отдать прожиточный минимум за 50 гр икры в Белгороде?
Вчера, 13:04
Кадыров заявил о новых попытках диверсантов атаковать Белгородскую область
Вчера, 14:39