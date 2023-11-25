Луна и Климентий: какие необычные имена жители Белгорода дают своим детям

С начала года в Белгороде появилось на свет 2644 малыша. В ЗАГСе сообщили, что самые популярные имена для мальчиков: Александр, Иван, Артём, Михаил, Кирилл. Девочек чаще называют Софьями, Мариями, Варварами, Аннами и Евами.