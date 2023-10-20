Какие имена выбирают для своих детей белгородцы?

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Если верить информационно-аналитическому порталу ЗАГС, то самыми выбираемыми именами в Белгородской области для девочек в 2022 и в 2023 годах стали: София, Мария, Варвара, Анна и Виктория. Эти девочки держат хватку в топе «железно», несмотря на то, что в этом году число белгородских малышей с такими именами стало немного меньше. К примеру, Софий в 2022 году в области зарегистрировали 296 раз, а на сегодня их — 229. Впрочем, до конца года время ещё есть.
А вот среди родителей, выбиравших имена для мальчиков в прошлом году, популярностью пользовались такие имена: Артём, Михаил, Александр, Иван и Максим. В текущем году к ним прибавилось имя Матвей, покинуло топ — Максим. Также белгородцы стали реже называть сыновей Артёмом. В этом году детей с таким именем зарегистрировали 234 раза, ранее — 323.
Можно заметить, что с 2021 года мода на имена поменялась не так сильно. В основном это коснулось девочек. На смену Алисам и Полинам пришли Варвары и Анны.
Тенденция называть своих детей необычными именами в Белгородской области стала интересным вопросом в апреле. Мальчиков родители называли Анар, Аристарх, Ахиллес, Енисей, Идрис, Киллиан, Лука, Вальтер, Тим, Ядмир, Ягмур. Не отстают и девочки: Альфия, Изабель, Имона, Италия, Лаурита, Матрона, Милада, Мурсалина, Ноэлия, Радомира, Русалина, Эсма. Об этом рассказала глава областного управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.