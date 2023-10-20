Какие имена выбирают для своих детей белгородцы?

Если верить информационно-аналитическому порталу ЗАГС, то самыми выбираемыми именами в Белгородской области для девочек в 2022 и в 2023 годах стали: София, Мария, Варвара, Анна и Виктория. Эти девочки держат хватку в топе «железно», несмотря на то, что в этом году число белгородских малышей с такими именами стало немного меньше. К примеру, Софий в 2022 году в области зарегистрировали 296 раз, а на сегодня их — 229. Впрочем, до конца года время ещё есть.