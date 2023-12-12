Мира-Талия и Сакина Бону родились в этом году в Белгородской области

В ЗАГСе назвали двойные и тройные имена белгородцев

В 2023 году четыре мальчика и четыре девочки в регионе получили двойные имена, сообщили в ЗАГСе. Практика давать сложные имена не нова. С 1926 года в регионе проживались Афина Клинтон и Виолетта-Радуга, Карл-Маркс и Платон-Добрыня. Белгородцы также давали своим детям и тройные имена.