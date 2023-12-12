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Новорождённый

Мира-Талия и Сакина Бону родились в этом году в Белгородской области

12 декабря 2023, 07:47
Фото: 1MI
Новорождённый

В ЗАГСе назвали двойные и тройные имена белгородцев

В 2023 году четыре мальчика и четыре девочки в регионе получили двойные имена, сообщили в ЗАГСе. Практика давать сложные имена не нова. С 1926 года в регионе проживались Афина Клинтон и Виолетта-Радуга, Карл-Маркс и Платон-Добрыня. Белгородцы также давали своим детям и тройные имена.

В Белгородской области в текущем году восемь новорождённых получили двойные имена. Так, в регионе родились мальчики Ашраф Обремпонг, Мевлетдин-Мухаммад, Мухаммад-Анас и Мухаммед-Али. Двойными именами назвали и четырёх девочек: Анна-Мария, София-Александра, Мира-Талия и Сакина Бону.

Давать двойные имена детям — практика не новая. Так, с 1926 года в регионе родились девочки Аида Клавдия, Виктория Челси, Анна-Джой, Афина Клинтон, Виолетта-Радуга, Виктория-Дамилола, Драуген-Элодия, Есения-Самира, Елена Нэнси, Маргарита-Коммунара, Юлианна-Вирсавия. И это не единственные примеры женских составных имён.

А вот двойных мужских имён оказалось меньше. Среди них — Александр Франклин, Алессандро Николай, Даниэль-Эниола, Даниэль-Адебовале, Даниил Себастьян, Дмитрий-Дэвид, Карл-Маркс, Платон-Добрыня, Уильям-Александр.

В Белгородской области детям давали и тройные имена. В архивах ЗАГСа сохранились записи о новорождённых с именами Элетта Меланни Сепфора, Дженни Кэтрин Ольга, Камилла Шарлотта Татьяна, Нико Габриэль Пауль, Николь Ольга Дениелл.

Напомним, что в Белгороде в этом году родились Луна, Беатрис и Севиль, а также Савва, Мартин и Демир. Самыми популярными именами для новорождённых остаются Александр, Иван и Артём, София, Мария и Варвара.

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