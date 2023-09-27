Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Белгородцы стали чаще менять имена и фамилии в 2023 году

Белгородцы стали чаще менять имена и фамилии в 2023 году

27 сентября 2023, 13:48
Фото: 1MI
Чаще всего за сменой имени, фамилии или отчества в ЗАГС обращаются женщины. Статистику опубликовала глава белгородского ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.

За 2023 год за регистрацией перемены имени в органы ЗАГСа обратились пять мужчин и 19 женщин старше 60 лет. Но чаще пожилых за сменой имени обращаются подростки в возрасте от 14 до 17 лет: за девять месяцев имена сменили 24 парня и 29 девушек.

В то же время чаще всего имена меняют женщины в возрасте от 18 до 24 лет и от 40 до 49 лет. Мужчины в большинстве своём прибегают к смене имени в молодом возрасте — с 18 до 24 лет.

Из всех белгородцев за сменой в три раза чаще обращаются женщины, нежели мужчины, поскольку не поменяли фамилию сразу при браке или разводе.

В этом году белгородцы чаще обращаются в ЗАГС по поводу смены фамилии, имени и отчества: в сравнении с прошлым годом число увеличилось на 25 человек.

Отметим, что за минувшее лето в Белгородской области свадьбы сыграли 3779 пар. В сравнении с прошлым годом число семей увеличилось на 4%. В сентябре, по состоянию на 25 число, свадьбу сыграли 1010 пар.

Белгородский ЗАГС назвал шесть красивых дат для свадеб в этом году
Узнать подробнее
Читайте также:
В парках, музее, у дуба. Где в Белгородской области, кроме ЗАГСа, регистрируют бракиБелгородцы стали чаще обращаться в ЗАГС за сменой имениОтдел ЗАГС администрации Шебекинского горокруга переехал
#Белгородская область#Загс#Имена#Белгород#Фамилия#Татьяна слюсаренко#Александра Склярова#Смена имени
Подпишитесь
В Белгороде появится новый квартал с многоэтажками
Сегодня, 14:58
Уголовное дело на замначальника белгородского ГИБДД закрыли
Сегодня, 13:41
Гладков два года как губернатор: что изменилось в Белгородской области
Сегодня, 08:32
Циничный подход: более 60% белгородцев работают только ради денег
Сегодня, 09:20
Ямочный ремонт не спасает: проспект Ватутина в Белгороде ждёт ремонт
Сегодня, 14:46