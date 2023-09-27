Белгородцы стали чаще менять имена и фамилии в 2023 году

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
За 2023 год за регистрацией перемены имени в органы ЗАГСа обратились пять мужчин и 19 женщин старше 60 лет. Но чаще пожилых за сменой имени обращаются подростки в возрасте от 14 до 17 лет: за девять месяцев имена сменили 24 парня и 29 девушек.
В то же время чаще всего имена меняют женщины в возрасте от 18 до 24 лет и от 40 до 49 лет. Мужчины в большинстве своём прибегают к смене имени в молодом возрасте — с 18 до 24 лет.
Из всех белгородцев за сменой в три раза чаще обращаются женщины, нежели мужчины, поскольку не поменяли фамилию сразу при браке или разводе.
В этом году белгородцы чаще обращаются в ЗАГС по поводу смены фамилии, имени и отчества: в сравнении с прошлым годом число увеличилось на 25 человек.
Отметим, что за минувшее лето в Белгородской области свадьбы сыграли 3779 пар. В сравнении с прошлым годом число семей увеличилось на 4%. В сентябре, по состоянию на 25 число, свадьбу сыграли 1010 пар.