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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Брак

Возраст не помеха: сколько детей заключили браки в Белгородской области?

26 февраля 2024, 08:26
Фото: 1MI
Брак

Девушки до 18 лет чаще вступают в брак в Белгородской области, чем парни

Журналисты Go31 выяснили у сотрудников Белгородстата, сколько несовершеннолетних жителей региона вступили в браки за последние несколько лет. Также стало известно, в каких муниципалитетах региона таких пар было больше всего.

В 2023 году в Белгородской области свадьбы сыграли 42 девушки и двое парней, не достигшие 18 лет. Для сравнения: в 2022-м это в регионе насчитали 51 несовершеннолетнюю невесту и шесть женихов. Ещё годом ранее в брак вступили 58 девушек и четыре парня.

При этом встречались и те пары, где оба супруга не достигли 18 лет. В 2023 году таких случаев было два, в 2022 году — три, а в 2021 году подобного не было.

Чаще всего новую семью несовершеннолетние белгородцы создавали в пяти муниципалитетах региона: в Алексеевском, Валуйском и Губкинском округах, а также в Белгородском и Ракитянском районах.

Напомним, что всего в 2023 году белгородцы зарегистрировали 10 158 браков, что на 10% меньше, чем в 2022 году.

В Белгородской области на брак решились 13 женихов и пять невест в возрасте 70+
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#Общество#Белгородская область#Брак#Несовершеннолетние#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
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