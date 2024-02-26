Возраст не помеха: сколько детей заключили браки в Белгородской области?

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В 2023 году в Белгородской области свадьбы сыграли 42 девушки и двое парней, не достигшие 18 лет. Для сравнения: в 2022-м это в регионе насчитали 51 несовершеннолетнюю невесту и шесть женихов. Ещё годом ранее в брак вступили 58 девушек и четыре парня.
При этом встречались и те пары, где оба супруга не достигли 18 лет. В 2023 году таких случаев было два, в 2022 году — три, а в 2021 году подобного не было.
Чаще всего новую семью несовершеннолетние белгородцы создавали в пяти муниципалитетах региона: в Алексеевском, Валуйском и Губкинском округах, а также в Белгородском и Ракитянском районах.
Напомним, что всего в 2023 году белгородцы зарегистрировали 10 158 браков, что на 10% меньше, чем в 2022 году.