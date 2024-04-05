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Семья

Орловчане «позавидовали» белгородским подаркам для новорождённых

5 апреля 2024, 13:01
Фото: Изображение Midjourney
Семья
Журналисты «Орелtimes» рассказали, что входит в подарок новорождённому в Орловской области. По их мнению, куда более полезные наборы вручают юным белгородцам.

В Орловской области изменили состав подарка новорождённому: вместо 16 предметов в набор войдут только 14 вещей. При этом три предмета из них — коробка, наклейка с логотипом регионального правительства и опись предметов, входящих в состав набора.

Из подарка решили убрать бутылочку для кормления с крышкой и силиконовой соской, а также пустышку и термометр для воды без ртути для ванночки. Также в набор войдут две пелёнки — лёгкая и тёплая, два чепчика, тонкий комбинезон с царапками, две кофточки на кнопках, две распашонки, ползунки и байковое одеяло. Набор будут, как и обычно, выдавать бесплатно.

Отметим, что в Белгородской области с 1 мая 2024 года новорождённые будут получать детские матрац-кокон и плед, развивающий коврик-пазл, силиконовый светильник-ночник, щёточку и расчёску, набор для купания, электронный термометр, набор игрушек (мягкие стикеры для купания), органайзер для детских документов, набор детской силиконовой посуды и комплект постельного белья.

Подарок для новорождённых: кому положен, когда выдают и что входит в набор
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#Общество#Белгородская область#Подарок#Черноземье#Орловская область#Новорождённые#Александра Склярова
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