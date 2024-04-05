Орловчане «позавидовали» белгородским подаркам для новорождённых

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В Орловской области изменили состав подарка новорождённому: вместо 16 предметов в набор войдут только 14 вещей. При этом три предмета из них — коробка, наклейка с логотипом регионального правительства и опись предметов, входящих в состав набора.
Из подарка решили убрать бутылочку для кормления с крышкой и силиконовой соской, а также пустышку и термометр для воды без ртути для ванночки. Также в набор войдут две пелёнки — лёгкая и тёплая, два чепчика, тонкий комбинезон с царапками, две кофточки на кнопках, две распашонки, ползунки и байковое одеяло. Набор будут, как и обычно, выдавать бесплатно.
Отметим, что в Белгородской области с 1 мая 2024 года новорождённые будут получать детские матрац-кокон и плед, развивающий коврик-пазл, силиконовый светильник-ночник, щёточку и расчёску, набор для купания, электронный термометр, набор игрушек (мягкие стикеры для купания), органайзер для детских документов, набор детской силиконовой посуды и комплект постельного белья.