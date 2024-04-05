Орловчане «позавидовали» белгородским подаркам для новорождённых

Из подарка решили убрать бутылочку для кормления с крышкой и силиконовой соской, а также пустышку и термометр для воды без ртути для ванночки. Также в набор войдут две пелёнки — лёгкая и тёплая, два чепчика, тонкий комбинезон с царапками, две кофточки на кнопках, две распашонки, ползунки и байковое одеяло. Набор будут, как и обычно, выдавать бесплатно.