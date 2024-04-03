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Мать и ребёнок

Консервативные белгородцы: топ популярных имён для новорождённых не меняется

3 апреля 2024, 10:02
Фото: Изображение Midjourney
Мать и ребёнок

За первые три месяца года в Белгородской области родилось более 2 тысяч детей

Руководитель регионального ЗАГСа назвала на своей странице в социальных сетях количество рождённых за первые три месяца 2024 года детей. Также стали известны популярные имена, которыми в первом квартале называли младенцев.
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Дети

За три месяца 2024 года в Белгородской области зарегистрировали рождение 2249 детей. По итогам первого квартала лидировали мальчики: с января по март родилось 1154 ребят, в то время как девочек было всего 1095.

Больше всего новорождённых зарегистрировали в Белгороде — 667. В лидерах также оказались Старый Оскол — 419, Белгородский район — 195, Губкин — 148 детей.

Чаще всего новорождённых мальчиков белгородцы называли Михаилом и Александром — по 66 раз, Артёмом — 60, Иваном и Матвеем — по 48 и 49 раз соответственно.

Девочкам же чаще доставались следующие имена: София — 59, Варвара — 51, Мария — 46, Анна — 43 и Виктория — 42.

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