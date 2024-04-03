Консервативные белгородцы: топ популярных имён для новорождённых не меняется

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
За три месяца 2024 года в Белгородской области зарегистрировали рождение 2249 детей. По итогам первого квартала лидировали мальчики: с января по март родилось 1154 ребят, в то время как девочек было всего 1095.
Больше всего новорождённых зарегистрировали в Белгороде — 667. В лидерах также оказались Старый Оскол — 419, Белгородский район — 195, Губкин — 148 детей.
Чаще всего новорождённых мальчиков белгородцы называли Михаилом и Александром — по 66 раз, Артёмом — 60, Иваном и Матвеем — по 48 и 49 раз соответственно.
Девочкам же чаще доставались следующие имена: София — 59, Варвара — 51, Мария — 46, Анна — 43 и Виктория — 42.