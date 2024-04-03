«Ждали суровую тундру, но встретили очень тепло»: белгородские дети прибыли на Ямал

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Белгородских детей приняли в трёх городах Ямала: Салехарде, Лабытнанги и Ноябрьске. С ребятами встретился глава Ямала Дмитрий Артюхов.
Все ребята добрались. Сейчас знакомятся с нашими городами. Первые дни такие, чтобы лучше узнать регион: посетить музеи, спортивные события, познакомиться между собой, потому что ребята из разных школ. Очень важно, чтобы у них начало было комфортное.
Дмитрий Артюхов
По словам главы Ямала, дети ожидали увидеть суровую тундру, но для них организовали самый тёплый приём. Ребята уже интересуются, когда смогут увидеть северных оленей: «Обязательно запланируем — в поездке на Край земли нужно взять максимум, постараться узнать и увидеть как можно больше».
С этой недели начинается учебный процесс. Всех выпускников обещают подготовить к экзаменам. Белгородцы также продолжат заниматься спортом и творчеством.
Для общения с родителями были созданы специальные чаты. С ними всегда на связи сопровождающие, кураторы и руководство школ, рассказал Артюхов.
Напомним, что недавно родители были недовольны, что их детей отправляют на Север. Некоторые подобный отдых назвали «ссылкой» из-за низких температур воздуха.