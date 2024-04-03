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Published Сегодня, 07:17

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Школьники

«Ждали суровую тундру, но встретили очень тепло»: белгородские дети прибыли на Ямал

3 апреля 2024, 07:17
Фото: Изображение Midjourney
Школьники

Артюхов показал, как живут белгородские дети на Ямале

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал, что юных белгородцев разместили в трёх городах Ямала. Скоро ребята приступят к учёбе.
Сюжет
Дети

Белгородских детей приняли в трёх городах Ямала: Салехарде, Лабытнанги и Ноябрьске. С ребятами встретился глава Ямала Дмитрий Артюхов.

Все ребята добрались. Сейчас знакомятся с нашими городами. Первые дни такие, чтобы лучше узнать регион: посетить музеи, спортивные события, познакомиться между собой, потому что ребята из разных школ. Очень важно, чтобы у них начало было комфортное.
Дмитрий Артюхов

По словам главы Ямала, дети ожидали увидеть суровую тундру, но для них организовали самый тёплый приём. Ребята уже интересуются, когда смогут увидеть северных оленей: «Обязательно запланируем — в поездке на Край земли нужно взять максимум, постараться узнать и увидеть как можно больше».

С этой недели начинается учебный процесс. Всех выпускников обещают подготовить к экзаменам. Белгородцы также продолжат заниматься спортом и творчеством.

Для общения с родителями были созданы специальные чаты. С ними всегда на связи сопровождающие, кураторы и руководство школ, рассказал Артюхов.

Напомним, что недавно родители были недовольны, что их детей отправляют на Север. Некоторые подобный отдых назвали «ссылкой» из-за низких температур воздуха.

Белгородские дети на Ямале
Видео: страница Дмитрия Артюхова в соцсети
Родители белгородских школьников бьют тревогу, что их детей отправляют на Север
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