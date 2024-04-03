«Ждали суровую тундру, но встретили очень тепло»: белгородские дети прибыли на Ямал

По словам главы Ямала, дети ожидали увидеть суровую тундру, но для них организовали самый тёплый приём. Ребята уже интересуются, когда смогут увидеть северных оленей: «Обязательно запланируем — в поездке на Край земли нужно взять максимум, постараться узнать и увидеть как можно больше».