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Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Дети

Ямал, Липецк и Вологда: куда ещё готовы отвезти юных белгородцев?

26 марта 2024, 12:45
Фото: 1MI
Дети

Ямал ожидает белгородских школьников

Помимо Подмосковья, Саратовской и Астраханской областей, белгородских школьников встретят в лагерях Ямала, Липецка и Вологды. Всего на отдых готовы принять около 1 тыс. детей. Подробности сообщили губернаторы регионов.
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Дети

330 детей из Белгородской области готовы принять в санатарно-лесной школе Салехарда, в филиале ЯМК в Лабытнанги и в центре духовно-нравственного воспитания в Ноябрьске. «И хоть на улице холодно, мы должны показать, что Ямал встречает очень тепло и сердечно», — отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В Ямало-Ненецком автономном округе для детей организуют обучение и досуг, а также вылечат в местных больницах, если потребуется. Детям выдадут тёплую одежду.

Ещё 300 белгородских школьников готовы принять в Вологодской области. Ребят разместят в центрах дополнительного образования, где для них уже подготовили программы для учёбы, отдыха и оздоровления. Об этом сообщил врио губернатора Георгий Филимонов.

В учебно-методическом центре «Авангард» для белгородцев подготовили патриотическую программу с тактическими играми, творческими мастерскими и встречами с «интересными людьми», а в центре допобразования «Импульс» детей познакомят с робототехникой и 3D-моделированием. Рядом с белгородцам всегда будут находиться психологи.

Лагеря Липецкой области примут около 400 белгородцев. Губернатор Игорь Артамонов отметил, что все оздоровительные площадки уже подготовлены. Также организован учебный процесс, досуг и подготовлены экскурсионные программы. В настоящее время регион согласовывает дату приезда юных белгородцев.

Напомним, что родителям белгородских школьников не понравилась идея отправлять своих детей в лагеря Севера. Такой отдых некоторые даже сравнили с «ссылкой». Мэр Белгорода Валентин Демидов и министр образования региона Андрей Милёхин ответили, что решение принимают сами белгородцы: никто насильно ребят не увезёт.

Ещё 700 детей обещали принять оздоровительные лагеря Самарской и Астраханской областей.

Родители белгородских школьников бьют тревогу, что их детей отправляют на Север
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