Ямал, Липецк и Вологда: куда ещё готовы отвезти юных белгородцев?

330 детей из Белгородской области готовы принять в санатарно-лесной школе Салехарда, в филиале ЯМК в Лабытнанги и в центре духовно-нравственного воспитания в Ноябрьске. «И хоть на улице холодно, мы должны показать, что Ямал встречает очень тепло и сердечно», — отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.