Пока Белгород обстреливают, детей готовы забрать в другие регионы

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
С раннего утра над Белгородской областью раздавались взрывы. Началось это в 5:30. Сообщалось о работе ВС РФ. На Украине сегодня утром прогремели взрывы.
В Белгороде ракетную опасность объявили в 7:30. В городе зазвучали сирены. Сразу же стало известно о прилёте в районе Харьковской горы, однако официальной информации на тот момент не поступало.
В Сети начали публиковать фото последствий атаки ВСУ. После серии взрывов в небе появился дым. На бульваре Юности загорелось несколько автомобилей. Тогда же стало известно о гибели местной жительницы, которая вышла выгуливать собак. Осколки после обстрела долетели и до горбольницы № 2.
Обломок одного из снарядов пробил крышу МКД на бульваре Юности. Повреждены были и другие многоэтажки, находящиеся поблизости.
Вскоре первые официальные комментарии о случившейся трагедии дал губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона подтвердил гибель белгородки и сообщил о раненых, но их число не уточнял. Спустя час Гладков сообщил, что женщина погибла вместе с одной собакой. Вторую забрала дочь погибшей.
Пострадали два человека. У женщины осколочное ранение ноги, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму.
Рассказал губернатор и о разрушениях. Задело четыре медучреждения, в том числе перинатальный центр на Архиерейской. Пострадали 12 машин — четыре полностью сгорели. Стёкла повредило в 31 квартире в пяти МКД и одном частном доме. В Майском в Белгородском районе пострадали шесть частных домов, надворная постройка и две машины, в Новой Деревне — ограждение дома.
О прилёте на бульваре Юности сегодня рассказал очевидец. По словам белгородца, снаряд влетел прямо в припаркованную машину. Ещё несколько машин, которые стояли рядом, загорелись следом за ним.
В Минобороны РФ сообщали, что Белгород вновь атаковали «вампирами». Система ПВО уничтожила восемь реактивных снарядов.
На сегодняшний день детей из Белгородской области готовы принять в 11 российских регионах. Первую группу ребят вывезли в Пензу. В состав группы попали мальчики и девочки из Белгорода, Белгородского района, Грайворонского и Шебекинского горокругов. Ориентировочно, уедут ребята на три недели, однако их могут оставить и до конца учебного года.
Принимают ребят Тульская, Астраханская, Московская, Воронежская, Ярославская, Нижегородская области, Коми, Ханты-Мансийский автономный округ, Кабардино-Балкария, Дагестан, Ставропольский край. С таким же предложением уже выступали власти Ленинградской области. Тем временем в Санкт-Петербурге готовы принять юных белгородцев на учёбу. Из обстреливаемой Белгородской области планировали вывезти 9 тыс. детей.