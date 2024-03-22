Пока Белгород обстреливают, детей готовы забрать в другие регионы

На сегодняшний день детей из Белгородской области готовы принять в 11 российских регионах. Первую группу ребят вывезли в Пензу. В состав группы попали мальчики и девочки из Белгорода, Белгородского района, Грайворонского и Шебекинского горокругов. Ориентировочно, уедут ребята на три недели, однако их могут оставить и до конца учебного года.