Гладков рассказал подробности о погибшей и раненых при обстреле Белгорода

Два человека ранены в результате утренней атаки на Белгород

Женщина выгуливала собак, когда раздались взрывы. Снаряд разорвался рядом с ней. Одна из собак выжила. Ранены в результате обстрела женщина и мужчина, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Есть разрушения: число пострадавших медучреждений увеличилось до четырёх.