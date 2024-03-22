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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Разрушения после обстрела

Гладков рассказал подробности о погибшей и раненых при обстреле Белгорода

22 марта 2024, 06:43
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушения после обстрела

Два человека ранены в результате утренней атаки на Белгород

Женщина выгуливала собак, когда раздались взрывы. Снаряд разорвался рядом с ней. Одна из собак выжила. Ранены в результате обстрела женщина и мужчина, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Есть разрушения: число пострадавших медучреждений увеличилось до четырёх.

22 марта при утреннем обстреле Белгорода погибла женщина. Она выгуливала собак, когда раздались взрывы. Снаряд разорвался рядом с ней. От полученных травм женщина погибла на месте.

Одна собака тоже не выжила. Вторую уже забрала дочь погибшей женщины.

Пострадали два человека. У женщины осколочное ранение ноги. У мужчины — закрытая черепно-мозговая травма. Раненых госпитализировали.

Число повреждённых взрывами медучреждений в Белгороде увеличилось до четырёх. Кроме того, пострадали 12 машин, четыре из них сгорели полностью. Повреждено остекление в 31 квартире пяти многоквартирных домов, в одном частном доме.

В Майском пострадали шесть частных домов, надворная постройка и две машины, в Новой Деревне — ограждение дома.

Разрушения после обстрелаРазрушения после обстрела
Разрушения после обстрелаРазрушения после обстрела
Разрушения после обстрелаРазрушения после обстрела
Разрушения после обстрелаРазрушения после обстрела
Разрушения после обстрелаРазрушения после обстрела
Разрушения после обстрелаРазрушения после обстрела
Разрушения после обстрелаРазрушения после обстрела
Разрушения после обстрелаРазрушения после обстрела
Разрушения после обстрелаРазрушения после обстрела
Разрушения после обстрела
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Погибла женщина, повреждены три медучреждения в результате новой атаки на Белгород
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