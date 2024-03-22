Гладков рассказал подробности о погибшей и раненых при обстреле Белгорода

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
22 марта при утреннем обстреле Белгорода погибла женщина. Она выгуливала собак, когда раздались взрывы. Снаряд разорвался рядом с ней. От полученных травм женщина погибла на месте.
Одна собака тоже не выжила. Вторую уже забрала дочь погибшей женщины.
Пострадали два человека. У женщины осколочное ранение ноги. У мужчины — закрытая черепно-мозговая травма. Раненых госпитализировали.
Число повреждённых взрывами медучреждений в Белгороде увеличилось до четырёх. Кроме того, пострадали 12 машин, четыре из них сгорели полностью. Повреждено остекление в 31 квартире пяти многоквартирных домов, в одном частном доме.
В Майском пострадали шесть частных домов, надворная постройка и две машины, в Новой Деревне — ограждение дома.