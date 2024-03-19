Из обстреливаемой Белгородской области увезут 9 тысяч детей

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Областное правительство решило временно увезти из Белгородской области около 9 тыс. детей. Решение связано с неспокойной обстановкой в регионе.
Большое количество сёл на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского округа.
Вячеслав Гладков
Сообщается, что 22 марта 1,2 тысячи детей уедут в Пензу, Тамбов и Калугу. А далее — в Ставропольский край.
Напомним, что ранее местные жители интересовались, как отправить ребёнка в лагерь другого региона. Белгородцы обеспокоены текущей оперативной обстановкой в регионе. Чтобы отправить ребёнка в лагерь, нужно написать заявление и передать его в школу. Кроме того, можно обратиться в администрацию города, областное министерство образования, правительство региона. Заявки принимаются от родителей детей, которые живут в Белгороде, Белгородском районе, Грайворонском и Шебекинском горокругах.
В настоящий момент известно о 1500 заявках на вывоз детей за пределы области, которые поступили от местных жителей.