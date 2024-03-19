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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Дети

Из обстреливаемой Белгородской области увезут 9 тысяч детей

19 марта 2024, 09:28
Фото: 1MI
Дети
Детей отправят в другие регионы России. Юных белгородцев уже готовы принять в Пензе, Калуге, Тамбове. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время заседания президиума генсовета «Единой России», пишет ТАСС.
Сюжет
Дети

Областное правительство решило временно увезти из Белгородской области около 9 тыс. детей. Решение связано с неспокойной обстановкой в регионе.

Большое количество сёл на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского округа.
Вячеслав Гладков

Сообщается, что 22 марта 1,2 тысячи детей уедут в Пензу, Тамбов и Калугу. А далее — в Ставропольский край.

Напомним, что ранее местные жители интересовались, как отправить ребёнка в лагерь другого региона. Белгородцы обеспокоены текущей оперативной обстановкой в регионе. Чтобы отправить ребёнка в лагерь, нужно написать заявление и передать его в школу. Кроме того, можно обратиться в администрацию города, областное министерство образования, правительство региона. Заявки принимаются от родителей детей, которые живут в Белгороде, Белгородском районе, Грайворонском и Шебекинском горокругах.

В настоящий момент известно о 1500 заявках на вывоз детей за пределы области, которые поступили от местных жителей.

Как отправить ребёнка из обстреливаемого Белгорода в лагеря других регионов?
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#Общество#Белгородский район#Дети#Лагеря#Новости Белгорода#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Шебекинский горокруг
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