Из обстреливаемой Белгородской области увезут 9 тысяч детей

Напомним, что ранее местные жители интересовались, как отправить ребёнка в лагерь другого региона. Белгородцы обеспокоены текущей оперативной обстановкой в регионе. Чтобы отправить ребёнка в лагерь, нужно написать заявление и передать его в школу. Кроме того, можно обратиться в администрацию города, областное министерство образования, правительство региона. Заявки принимаются от родителей детей, которые живут в Белгороде, Белгородском районе, Грайворонском и Шебекинском горокругах.