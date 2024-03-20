Подмосковье, Коми, Астрахань: мест, где готовы принять белгородцев, стало больше

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
Губернаторы нескольких российских регионов заявили о готовности принять детей из Белгородской области. Об этом заявили власти Республики Коми, Подмосковья, Ленинградской, Самарской, Астраханской областей.
«Все знают, что сейчас происходит в Белгороде. Мы не можем оставаться в стороне. Наша общая задача — позаботиться о детях, обо всех, кому сейчас особенно нужна наша помощь», — пишет глава Подмосковья Андрей Воробьёв.
В Московской области примут 410 детей и мам с детьми-инвалидами. Сейчас в регионе для этого подготавливают детские лагеря.
Как заявил губернатор Республики Коми Владимир Уйба, власти Ухты по его поручению подключились к приёму белгородских детей. Ребята должны приехать в республиканскую школу-интернат в Шудаяге. Принять в учреждении смогут около 50 юных белгородцев.
«Чужих детей, как я всегда говорю, не бывает. Наш гостеприимный север станет вторым домом для белгородских юных жителей. Окружим их любовью, заботой и теплом», — отметил Уйба в своём Telegram-канале.
О готовности принять белгородских ребят заявил и глава Ленинградской области Александр Дрозденко. По словам губернатора региона, желание, опыт и возможности для этого есть.
«Сегодня же дал поручение проработать все варианты размещения детей, организации питания, медицинской помощи, если она потребуется. Мы своих не бросаем. А детей вообще чужих не бывает», — добавил Дрозденко.
В Самарскую область отправятся 540 юных белгородцев. Астраханская область готова принять 150 детей.
Ещё 1200 ребят поедут в Пензу, Тамбов и Калугу. Они отправятся туда 22 марта.
Напомним, всего из Белгородской области решили вывезти около 9 тыс. детей.